Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) se estrenará a finales de 2023; sin embargo ya tuvo unas proyecciones de prueba y no le fue nada bien.

Varios insiders que han escuchado de las funciones de prueba de Aquaman 2, señalan que en general el público no acaba de conectar con el estilo de la película.

Si bien no entran en detalles, en general mencionan que la película es aburrida, no recupera el carisma de la primera entrega y todo apunta que sería una de las peores del DCEU.

Cosa que ha sorprendido a algunos, pues hubo quienes pudieron leer el guión del filme y señalan que era “bastante bueno”.

Comentarios a Aquaman 2 (Especial)

Hay una razón por la que he estado evitando cualquier pregunta sobre Aquaman and the Lost Kindgom, pero desde que @ViewerAnon lo publicó, no me alegra respaldarlo y decirles que las proyecciones de prueba para esta película no han sido buenas. Realmente espero que Wan arregle esta película antes de diciembre. @bigleakscreens

Comentarios a Aquaman 2 (@CanWeGetToast)

Escuché cosas igualmente malas sobre #AquamanAndTheLostKingdom , y es una pena porque leí el guión hace más de un año y en realidad era bastante bueno. @CanWeGetToast

Aquaman 2 tuvo bastantes problemas en su filmación

Como ya es un clásico de cualquier película de DC, Aquaman 2 estuvo envuelta en una serie de polémicas durante su filmación.

Tal vez lo más recordado sea el caso de Amber Heard, quien se rumoreo que sería eliminada de Aquaman 2 por el juicio de la actriz contra Johnny Depp.

Al final esto no sucedió; pero se sabe que gran parte de su participación fue recortada. Además de que la película fue retrasada un año en el cual se le hicieron varios cambios.

Se dijo que el Batman de Michael Keaton iba a aparecer, para después confirmar a Ben Affleck, aunque tras la llegada de James Gunn a DC Films, se mencionó que este cameo también sería eliminado.

Ben Affleck regresará como Batman (@prideofgypsies / Instagra)

Aquaman 2 podría ser la despedida de Jason Momoa como Arthur Curry

Otra cosa a mencionar de Aquaman 2, es que se rumorea que sería la película con la que Jason Momoa se despediría del personaje de Arthur Curry, para ser recasteado como Lobo por James Gunn.

Jason Momoa ya dio a conocer que se mantendrá en el nuevo proyecto de DC tras Aquaman 2; pero no ha señalado si habrá una tercera parte o si repetirá como el Rey de los Mares.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a encarnar a otro personaje al mencionar que “él puede ser otra cosa”, dejando todo en la ambiguedad.

Tampoco olvidemos que James Gunn ha señalando que Jason Momoa siempre ha concebido las películas de Aquaman como una trilogía, aunque el actor está abierto a cualquier cosa.

De momento todo lo relacionado a Aquaman 2, se deben de tomar con pinzas, pues no hay nada oficial por parte de Warner Bros. o la gente de DC Films.

