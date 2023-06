El velocista escarlata no lo logró, ya tenemos los números oficiales de la taquilla mundial que dejan en claro que The Flash es un fracaso rotundo.

De hecho, The Flash queda tan mal parada que Black Adam, otro fracaso de DC, es ya la película más taquillera de la franquicia en los últimos 12 meses.

La película de Barry Allen tuvo unos desangelados 64 mdd (mil mdp) en Estados Unidos , en comparación Black Adam abrió en su momento con 67 mdd (1.1 mil mdp).

En el resto del mundo la nueva película de DC hizo apenas 75 mdd (1.2 mil mdp), para un total de 139 mdd (2.3 mil mdd) .

Un panorama bastante oscuro para una película que costó 220 mdd (3.7 mil mdp) .

The Flash (Warner Bros. Discovery)

¿Por qué fracasó The Flash?

Desde hace unas semanas se estaba augurando el fracaso de The Flash, de hecho los mismo ejecutivos de Warner Bros. Discovery señalaron sus dudas acerca de la película.

Analistas señalan que la pobre taquilla de The Flash se ve afectada por varios factores, los cuales se veían desde el año pasado.}

Citan los constantes cambios a la película, el desgaste del género de superhéroes, el pésimo marketing, mal CGI, el fin del SnyderVerse y el daño a la marca “DC” en cine.

A esto hay que sumar los escándalos de Ezra Miller y la pésima gestión del reboot de DC, donde se cancelaron proyectos y despidieron actores, actrices y directores.

Esto último acabó con la poca confianza que había de los fans más fieles del proyecto, mismos que ya le dieron la espalda por la poca certidumbre a su alrededor.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

The Flash se suma a la lista de fracasos del verano

Este inicio del verano fílmico ha sido todo un desastre y no lo decimos sólo por The Flash, fuera de Spider-Man: Across the Spider-Verse, todos los estrenos grandes son fracasos.

Rápidos y Furiosos 10 se ha estancado en los 677 mdd (11.5 mil mdp) , con un costo de 340 mdd (5.8 mil mdp), necesitaba por lo menos los mil mdd (17 mil mdp) para generar ganancias.

Transformers: El Despertar de las Bestias lleva 227 mdd (3.8 mil mdp) , su producción fue de 200 mdd (3.4 mil mdp), aún le queda camino para los 600 mdd (10 mil mdp) que necesita.

La Sirenita va haciendo números gracias a Estados Unidos, con 467 mdd (7.9 mil mdp) ; pero se ve difícil que alcance 750 mdd (12.8 mil mdp) para ser un éxito; ya se habla que generará pérdidas por 20 mdd (341 mdp).

Finalmente está Elemental, también de Disney y que se estrenó junto a The Flash; aunque no llegó a México sí se lanzó en varios territorios siendo un desastre.

Su taquilla mundial fue de apenas 48 mdd (819 mdp) , mucho peor que The Flash; si bien se estrenará en más países la próxima semana, no parece que mejore mucho.

Elemental es la nueva película de Pixar (Pixar)

Con información de Box Office Mojo.