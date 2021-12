‘Spider-Man: No Way Home’ vale cada peso del precio de los boletos (RESEÑA)

‘Spider-Man: No Way Home’ vale cada peso del precio de los boletos; Sony y Jon Watts nos entregan un show digno de los mejores del mundo.

‘Spider-Man: No Way Home’ es un circo de tres pistas, una montaña rusa en toda la extensión de la palabra; podrá sonar como algo despectivo, pero no es así.

La película más esperada de la pandemia cumple con toda la expectativa y más, ‘Spider-Man: No Way Home’ no se guarda nada, ya sea para bien o para mal.

Escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony/Marvel)

‘Spider-Man: No Way Home’ es puro fan-service “del bueno”, como dirán algunos; y al mismo tiempo respeta la esencia de Peter Parker como ninguna otra película del MCU.

‘Spider-Man: No Way Home’ es “espectacular” y “asombrosa”; si bien en su segundo acto decae un poco, logra levantarse para dar un gran cierre a toda esta saga.

Pero vayamos desmenuzando poco a poco a ‘Spider-Man: No Way Home’.

¿De qué trata ‘Spider-Man: No Way Home’?

‘Spider-Man: No Way Home’ nos pone exactamente en el punto donde termino ‘Far From Home’; en una última jugada, Mysterio le reveló al mundo que Peter Parker es el Hombre Araña.

Esto provoca que Spider-Man y todos sus conocidos ahora se vean acosados, por lo medios, la prensa (encarnada por un magistral J. J. Jameson), compañeros y demás.

Pero no sólo eso, las autoridades también buscan a Peter Parker por la muerte de Mysterio y otros delitos por su labor de superhéroe; es ahí donde comienza la problemática de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Al sentir tanta presión y ver su vida arruinada, Peter recurre al Doctor Strange para que arregle todo; sin embargo, su egoísmo provoca que el hechizo falle y villanos de varios universos lleguen a hacer destrozos.

‘Spider-Man: No Way Home´/ Sony Pictures

Ahora será deber de Peter arreglar todo lo sucedido, al mismo tiempo que el joven Spider-Man comprende que todos sus actos tienen consecuencias.

En su fundamento, ‘Spider-Man: No Way Home’ tiene una gran temática que va muy acorde al personaje, literalmente la película trata de que “un gran poder lleva una gran responsabilidad”.

Peter es presentado en ‘Spider-Man: No Way Home’ como un adolescente que se deja llevar por sus emociones, lo cual lo vuelve descuidado, irresponsable e idealista, lo cual le trae varios problemas.

Con forme avanza ‘Spider-Man: No Way Home’ va tomando conciencia de sus actos y lo que realmente significa ser un héroe, algo que no se había desarrollado en esta versión fílmica del personaje.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Y contrario a lo que se nos había vendido, ‘Spider-Man: No Way Home’ no es una película 100% del multiverso, pues aunque la espectacularidad y grandilocuencia están ahí, no son el todo.

‘Spider-Man: No Way Home’ no necesita del multiverso para ser una gran película; pero, curiosamente, el multiverso sí necesita de ‘Spider-Man: No Way Home’ para encontrar parte de su “por qué”.

Si esperas una película al estilo de ‘What If?’, con múltiples versiones y realidades alternas, lamentamos decirte que, en un giro por demás bien ejecutado, ‘Spider-Man: No Way Home’ es un filme mucho más íntimo sobre el Hombre Araña.

¿Cómo son los personajes de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Algo que se critica de varias películas de superhéroes es que pocas veces se desarrolla bien a los personajes; ‘Spider-Man: No Way Home’ arregla esto.

Los protagonistas de ‘Spider-Man: No Way Home’ mejoran mucho con respecto a ‘Far From Home’; Zendaya y Tom Holland nos entregan su mejor versión en esta obra.

Simplemente se nota que ambos están más a gusto con sus personajes en ‘Spider-Man: No Way Home’ y quieren darles una (posible) despedida digna.

Benedict Cumberbatch se mantiene como un gran Doctor Strange, teniendo una muy buena química con Peter y Spider-Man, dejándonos con ganas de ver más de él en ‘Multiverse of Madness’.

Duende Verde 'Spider-Man: No Way Home' (Sony)

Otros como Marisa Tomei y Jon Favreau como la Tía May y Happy también hace un buen trabajo en las escenas que aparecen; sobretodo la primera quien por fin tiene una relevancia real en la historia y no sólo el “sexy alivio cómico”.

Pero claro, quienes se llevan las palmas son todos los actores que regresan a la saga de Spider-Man, pues parece que no han pasado años desde que se enfundaron en sus trajes.

J. K. Simmons, Willem Dafoe, Alfred Molina y Jamie Foxx hacen suyos a sus personajes, robándose todas y cada una de las escenas donde aparecen. Aplausos sobretodo para el Duende Verde.

Sí, tal vez algunos ahora este un poco caricaturizados (otros ya lo eran desde el inicio); pero no por eso desmerecen en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Electro en 'Spider-Man: No Way Home' (Tomada de video)

Los villanos realmente imponen en ‘Spider-Man: No Way Home’ y Jameson es ese cínico dueño de periódico que siempre tiene un comentario irónico o sarcástico para todo.

Podemos decir que son los actores y actrices de ‘Spider-Man: No Way Home’ son quienes elevan esta película a lo mejor del género.

¿Qué tal los efectos en ‘Spider-Man: No Way Home’?

‘Spider-Man: No Way Home’ es visualmente impresionante; las batallas son fluidas, las acrobacias te dejan con la boca abierta y las caracterizaciones de los personajes encajan perfectamente.

Mención sobretodo a Sandman y el Lagarto, donde las partículas del primero y el aterrador aspecto del segundo mejoran mucho con respecto a sus películas originales.

También hay que mencionar el buen trabajo de los efectos para rejuvenecer a Alfred Molina; se ve mucho más real que en el primer tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Escena de Spider-Man: No Way Home (@SonyPicturesBr)

Es cierto que si son muy quisquillosos puede notar algunos detalles en el CGI de ciertas escenas de ‘Spider-Man: No Way Home’; pero nada que realmente afecte al show.

Donde no se puso mucho empeño es en la banda sonora, pues lo temas (fuera de unas excepciones) son un tanto genéricos; acompañan bien a la acción, pero por si solos no destacan.

Lamentablemente este es un mal que muchas películas de superhéroes padecen y ‘Spider-Man: No Way Home’ no se libra; al parecer a las productoras y estudios no les importa mucho este apartado.

¿'Spider-Man: No Way Home’ vale la pena?

Pongámoslo así, ‘Spider-Man: No Way Home’ es la mejor película del Hombre Araña de Tom Holland y una de las mejores del MCU en su ya larga historia.

‘Spider-Man: No Way Home’ es un gran show, espectáculo y “fan service del bueno”, es LA película que explota todo eso de mejor manera.

‘Spider-Man: No Way Home’ no decepciona, al grado que a pesar de durar dos horas y media, el tiempo se pasa volando y te quedas con ganas de más.

Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

Pero si el show no es lo tuyo, ‘Spider-Man: No Way Home’ también tiene un gran subtexto sobre el crecimiento del héroe y la responsabilidad que no se había explotado del todo.

‘Spider-Man: No Way Home’ cumple con ser un gran blockbuster decembrino, le da un buen cierre a esta saga y amplía a niveles insospechados el MCU.

Ahora sólo resta ver qué sucederá con nuestro “amigable vecino” tras ‘Spider-Man: No Way Home’.