Spider-man: No Way Home. IMDb ya tiene un veredicto. Las expectativas cada vez son mayores sobre la más reciente película del trepamuros.

En donde la crítica especializada ya ha comenzado a revelar que tal le ha ido la cinta de Spider-man: No Way Home. a días de su estreno.

Sin duda, uno de los estrenos más esperado para finalizar este 2021 es el de la tercera entrega del superhéroe arácnido Spider-man: No Way Home.

Expectativas que principalmente han generado emoción sobre los fans del trepamuros, los cuales esperan ver en Spider-man: No Way Home el ansiado multiverso en esta tercera entrega cinematográfica.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

Y sobre todo el regreso de los dos anteriores actores que dieron vida a Spider -man, Andrew Garfield y Tobey Maguire y así unir su talento a la historia que creen que se contará junto a Tom Holland.

Pese a las expectativas, rumores, declaraciones y publicaciones, a ún no hay nada confirmado que dé lugar al esperado multiverso que espera la audiencia de Spider-man: No Way Home.

Aunque lo que si se tiene son las primeras opiniones de la crítica especializada, tan solo hoy ‘Spider-Man: No Way Home’ debutó con un 100 por ciento en Rotten Tomatoes tras la premiere y funciones de prensa.

Asimismo, distintos críticos han opinado que se trata de la mejor película del Universo cinematográfico de Marvel del personaje de Spider-man, pero aún falta por conocer qué dice IMDb.

'Spider-Man: No Way Home' debuta con 100% en Rotten Tomatoes (Rotten Tomatoes)

¿Cómo ha calificado IMDb a las películas de Spider-man protagonizadas por Tom Holland?

¿Cómo ha calificado IMDb a las películas de Spider-man protagonizadas por Tom Holland? Aunque aún no ha revelado la plataforma como califica la reciente cinta del arácnido, te damos una idea de cómo será.

IMDb es nada más ni menos que la ‘base de datos de películas en Internet’, la cual se ha convertido en un referente a la hora de conocer cuales son las mejores películas de los años, así como del momento.

En el marco de la esperada calificación de IMDb para Spider-Man: No Way Home, la primera cinta de esta reciente trilogía protagonizada por Tom Holland, Spider-Man: Homecoming tiene un rating de 7.4 sobre 10.

Lo que no es una muy buena calificación, aunque su popularidad se ha mantenido a la alta, sobre todo por el esperado estreno de la tercera parte.

Spider-Man (Sony/Marvel)

Mientras que la segunda película que se hizo, Spider-Man Far From Home, también cuenta con la misma calificación en IMDb que la anterior, de un un rating de 7.4 sobre 10, aunque su popularidad se ha mantenido estable, ni en alza ni baja.

Dicho esto podríamos pensar que IMDb calificará a Spider-Man: No Way Home de igual manera, aunque también ante las recientes críticas podría ser mucho mejor el puntaje de la película.

Por lo pronto tendremos que esperar a que IMDb revele cómo posicionará Spider-Man: No Way Home en su plataforma, así como el estreno de esta este próximo 15 de diciembre.