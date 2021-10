Después de mucha espera y varios retrasos, ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ por fin estreno su primer tráiler y reveló la fecha de estreno en México.

El tráiler de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ nos presenta lo que será la historia en general de la película, que retomará varios elementos de los juegos.

‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se estrenará en México el próximo 25 de noviembre de 2021 , un día después de que llegue a Estados Unidos.

En el tráiler vemos a Claire en medio de una investigación que la lleva a Raccoon City, donde se encontrará con su hermano Chris y el novato Leon.

Sin embargo, todo se complica debido a la aparición de una horda de zombies; dando inicio así a la historia de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.

Con esto ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ deja en claro que no se trata de un reboot de las películas de Milla Jovovich, sino una nueva franquicia en cine.

‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ cambiará varios aspectos de los juegos originales

Aunque ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se apegará más a los juegos originales, el tráiler muestra que habrá algunos cambios sustanciales en la historia.

Al parecer ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se centrará en Claire, pues ella domina casi todas las escenas de este avance.

También se modifica su origen, aquí se muestra como una especie de reportera/investigadora; mientras que en el juego, llega a Raccoon City para reunirse con su hermano.

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

A destacar que el tráiler de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ muestra muy poco de Chris y Jill, que son parte importante de toda la narrativa de los interactivos.

Habrá que ver cómo resuelve esto ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, tomando en cuenta que fusionará las historias de los primeros dos juegos de la serie.

Basta decir que de momento, los veteranos de la saga no están muy emocionados con ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.

Con información de Sony.