Ramayana, dirigida por Nitesh Tiwari, es una adaptación de la obra homónima, la cual es considerada de las más importantes de la literatura y la tradición hindú.

Bajo esa premisa, Ramayana busca dar a conocer una historia milenaria mediante recursos cinematográficos modernos y efectos visuales, siendo de las mejores representaciones mitológicas que nos ha dado el cine en mucho tiempo.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Ramayana tiene una gran historia Las actuaciones de Ramayana son muy buenas Los efectos visuales de Ramayana son de lo mejor del año Hans Zimmer nos da una de sus mejores partituras en Ramayana Ramayana busca dejar un mensaje universal

Ramayana tiene una gran historia

Dado que se basa en un texto fundacional de la tradición hindú y la mitología universal, Ramayana tiene una gran historia que te atrapa desde el primer momento.

La trama se centra en la vida del príncipe Rama, heredero del reino de Ayodhya e identificado como una encarnación del dios Vishnu.

Después de una serie de conflictos familiares y decisiones políticas, Rama debe abandonar su hogar y marcharse al exilio acompañado de su esposa Sita y su hermano Lakshmana.

Sin embargo, el secuestro de Sita lo lleva a internarse en un mundo sobrenatural, donde poco a poco comienza a descubrir la naturaleza de las cosas y de sí mismo.

Ramayana (Prime Focus Studios)

Las actuaciones de Ramayana son muy buenas

Si bien todo el elenco es desconocido en occidente, eso no quita que las actuaciones de Ramayana son muy buenas, donde cada actor da todo de sí para darle vida héroes y dioses mitológicos.

Ranbir Kapoor interpreta a Rama con una personalidad serena, noble y comprometida con sus responsabilidades. Su actuación busca representar los valores del héroe tradicional antepone el deber a sus propios deseos.

Por otro lado, Yash ofrece una interpretación imponente del villano Ravana, mostrando tanto su inteligencia y poder como su orgullo y ambición.

Junto a ellos podemos mencionar a Sai Pallavi que interpreta a Sita, aportando delicadeza y fortaleza al personaje; y a Ravi Dubey como Lakshmana, quien encarna las virtudes de lealtad y valentía.

Ramayana (Prime Focus Studios)

Los efectos visuales de Ramayana son de lo mejor del año

Si bien gran parte de las películas modernas han fallado en su apartado estético; los efectos visuales de Ramayana son de lo mejor del año. No le piden nada a Hollywood.

Los escenarios, reinos, paisajes naturales y criaturas mitológicas están tan bien hechos, que construyen un universo fantástico que busca transmitir la grandeza de la historia original.

La calidad con que están hechos los efectos especiales permiten representar batallas, poderes sobrenaturales y espacios extraordinarios con una escala cinematográfica considerable.

A esto hay que sumar una fotografía que también ayuda a elevar los ambientes y las fuerzas que participan en el relato, dando tomas y secuencias que le hacen justicia al mito que estamos viendo en pantalla.

Sí, no podemos negar que algunos efectos CGI presentan irregularidades y ciertas criaturas no siempre consiguen transmitir realismo que pretenden, pero a pesar de esto, se trata de uno de los mejores espectáculos del año en este aspecto.

Ramayana (Prime Focus Studios)

Hans Zimmer nos da una de sus mejores partituras en Ramayana

Colaborando en esta ocasión con A. R. Rahman, Hans Zimmer nos da una de sus mejores partituras en Ramayana, digna de un relato épico de este tipo.

Sus aportaciones combinan sonidos orquestales con elementos musicales de inspiración hindú , creando una ambientación que acompaña los momentos de tensión, aventura y espiritualidad.

La banda sonora ayuda a transmitir la dimensión épica de los acontecimientos y proporciona mayor intensidad a determinadas escenas.

Asimismo, los sonidos ambientales y la música de fondo contribuyen a representar la majestuosidad de los reinos y la naturaleza sobrenatural de algunos personajes.

Aunque ciertas canciones no alcanzan el mismo impacto que la música instrumental, la composición general consigue aportar identidad a la producción.

Ramayana (Prime Focus Studios)

Ramayana busca dejar un mensaje universal

Aunque se trata de una película hindú basada en un texto fundacional de India, Ramayana busca dejar un mensaje universal acerca de la naturaleza humana.

La película muestra la importancia de cumplir con las responsabilidades, mantener la lealtad hacia los seres queridos y actuar correctamente incluso cuando las circunstancias son difíciles.

También aborda las consecuencias del orgullo, la ambición y el abuso del poder mediante el personaje de Ravana. Haciendo un perfecto contra punto con el héroe de la historia.

No obstante, su duración afecta algunos momentos narrativos, haciendo que el ritmo resulte irregular. Lo que da como resultado que determinados acontecimientos no tengan suficiente profundidad emocional.

Ramayana (Prime Focus Studios)

¿Vale la pena ver Ramayana?

Ramayana es una producción ambiciosa que busca representar una de las historias más importantes de la cultura hindú mediante una propuesta cinematográfica moderna; logrando salir avante en su propuesta.

Sobre todo gracias a que encuentran sus principales fortalezas en las actuaciones de Ranbir Kapoor y Yash, la espectacularidad de sus escenarios, los efectos visuales y la música.

Aunque presenta algunas deficiencias en el desarrollo emocional y la consistencia de ciertos efectos especiales, consigue ofrecer una experiencia cinematográfica interesante.

Sin lugar a duda, es una película recomendable para quienes disfrutan de las historias mitológicas, la épica cinematográfica y las producciones de fantasía.