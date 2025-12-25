Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados llega en un momento particularmente interesante para la franquicia; esta sigue siendo rentable pero, en la opinión de muchos, ha perdido su esencia.

Así, Nickelodeon y Paramount han apostado por una nueva película en cines, esperando que Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados se gane a las familias en esta Navidad y recupere algo del cariño de los fans veteranos.

En nuestra reseña de 5 puntos te decimos si lo logró o no:

La premisa de Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados es interesante, aunque reiterativa

La premisa de Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados es interesante aunque reiterativa, donde se trata de innovar en algo ya visto.

Bob Esponja y sus amigos hacen un viaje al inframundo marino, siguiendo al legendario Holandés Volador, luego que este engañara a nuestro amigo de pantalones cuadrados para desatar una maldición.

Así, todo se vuelve una lucha en contra del reloj para detener el maleficio, al mismo tiempo que se busca la manera de salir del mundo de los muertos.

Un tema que si bien se ha repetido constantemente tanto en las películas, como en la serie, aquí se le trata de dar un giro al conocer la mitología del fondo del mar y el mundo de los muertos de la caricatura.

Algo que en sí mismo es bastante interesante y ayuda a sobrellevar la película, para que no se sienta que estás viendo lo mismo una vez más.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados (Paramount)

Los personajes de Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no se salen mucho del estándar

La historia está sostenida por nuestros protagonistas tradicionales; es decir, los personajes de Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no se salen mucho del estándar que ya conocemos.

Bob es el clásico héroe inocente y no muy astuto, que se embarca en la aventura para tratar de probarse a sí mismo y a los demás.

Patricio es su amigo algo torpe, que honestamente es un tanto molesto, pues esa torpeza no está muy bien llevada y raya en lo fastidioso.

El resto de los personajes mantiene su mismo arquetipo; con Don Cangrejo avaro y mentiroso, Calamardo el amargado, y así sucesivamente.

Si hay uno a destacar es el Holandés Volador como antagonista/guía, quien se roba la película con su carisma, además de darnos un poco más de su trasfondo, justificando perfectamente su presencia.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

El humor está mejor manejado en Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados

Algo que ha sido criticado de la serie son sus chistes, los cuales han estado decayendo año con año. En este caso, el humor está mejor manejado en Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados.

Aunque se mantiene esa idea de “risa fácil” en la mayoría de la obra, los realizadores logran que esto no se sienta ofensivo para la inteligencia del espectador.

De hecho, hay pasajes muy buenos que recuerdan a los mejores momentos del show, aunque si llegar a ese brillo legendario.

Si bien se nota claramente que la película está dirigida a niños y niñas pequeñas, buscando que respondan a estímulos rápidos; por lo menos esto está mejor integrado que en otras obras infantiles recientes.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

La animación luce muy bien en Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados

Si algo hay que destacarle al filme es que la animación luce muy bien en Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, a pesar de que recurre al CGI tradicional.

Los diseño de los personajes funcionan bastante bien, además de que se recrea de manera fiel sus expresiones y bromas físicas de la serie en 2D.

De nueva cuenta, quien destaca más es el Holandés Volador y sus compañeros, debido a ese tono verdoso fantasmal que se le dota a los personajes y que llama mucho la atención en la pantalla grande.

No es nada del otro mundo, pero aún así funciona perfectamente en la hora y media que dura el metraje, siendo un buen espectáculo visual.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados sufre de errores que arrastra la franquicia desde hace años

Lamentablemente, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados sufre de errores que arrastra la franquicia desde hace años, lo cual molestará a más de un fan del show.

Como podrás darte cuenta en los puntos anteriores, no tenemos un verdadero desarrollo de personaje, el humor llega a ser simple y todo apunta a momentos de sobreestimulación más que a una historia elaborada.

Si esperas tener la dinámica de las primeras temporadas, lamentamos decirte que no es el caso, siendo más un capítulo extendido de las más recientes.

Tal vez ese es su mayor error, pues en lugar de darnos algo especial, esta obra no tiene mucha diferencia con las estrenadas en streaming o televisión.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

¿Vale la pena Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados?

Si tienes niños pequeños, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados seguramente les encantará y tú la tomarás como otra película animada palomera.

Pues Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados está hecha para su disfrute inmediato sin tanta complicación, siendo perfecta para familias que buscan un entretenimiento para este fin de año.

Sin embargo, si eres fan de toda la vida de Bob Esponja y no te gusta el producto actual, lamentamos decirte que esta película sigue esa misma línea.

Aunque tiene momentos muy buenos y es disfrutable en general, es casi un hecho que no te agradará nada, dejando en claro que la época de gloria terminó hace varios años.