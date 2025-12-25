Aunque envuelta en un poco de polémica por la sobreexplotación de la franquicia, ya llegó a México Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados; así que te diremos si tiene escenas postcréditos.

Pues Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados es parte de una saga de varios años, la cual tiene múltiples películas y spin offs, de ahí que exista la posibilidad de que haya escenas extras.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

¿“Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados” tiene escenas postcréditos?

La respuesta rápida, y sorprendente, es que Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados NO tiene escenas postcréditos, a pesar de lo que muchos imaginaban.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no tiene escenas extras en los créditos ni en medio de estos, por lo que te puedes salir una vez termine la historia.

Lo único interesante que hay es que puedes escuchar el tema Big Guy de Ice Spice, el cual fue hecho específicamente para la película, junto con una serie de imágenes que resumen la trama en general.

Fuera de esto no hay nada más al final del filme, lo cual puede decepcionar a quienes esperaban algo más.

¿Por qué Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no tiene escenas post créditos?

Es algo extraño que una película como Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no tenga escenas postcréditos; sin embargo, puede haber un par de explicaciones.

Para empezar, aunque Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados es parte de una gran franquicia, sus obras nunca han formado parte de una gran continuidad.

Fuera de ciertos elementos, tanto la serie como las películas y los spin offs de Bob Esponja, son autoconclusivos, por lo que no se necesitaba escenas post créditos para vincular este universo.

La siguiente película o proyecto de Bob Esponja no tendrá nada que ver con este; además la obra tampoco se presta para explicar algún detalles de la historia en una secuencia extra.