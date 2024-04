Tras los rumores, Bridget Jones 4 se vuelve realidad con el regreso de Renée Zellweger y este será el elenco para Mad About the Boy.

Universal Pictures y Working Title han confirmado la cuarta entrega de la comedia británica Bridget Jones 4.

Por lo que es oficial que tendremos una película más en esta saga del diario, pese a que muchos creyeron que con la boda de Bridget Jones con Mark Darcy y el nacimiento de su hijo serían el final de esta historia

Bridget Jones 4 se vuelve realidad: Renée Zellweger y este elenco regresan en Mad About the Boy (Universal Studios )

Este será el elenco para Bridget Jones 4: Mad About the Boy con el regreso de Renée Zellweger

Además de confirmar a Renée Zellweger como Bridget Jones, la cuarta cinta que complementa su título con Mad About the Boy ya anunció también a sus elenco principal.

Por lo que con el regreso de Renée Zellweger -de 54 años de edad- a Bridget Jones 4: Mad About the Boy también lo harán:

Hugh Grant de 63 años de edad, como Daniel Cleaver

Emma Thompson de 64 años de edad, como la doctora Rawlings

Bridget Jones 4 se vuelve realidad: Renée Zellweger y este elenco regresan en Mad About the Boy (Universal Studios )

Asimismo, se ha anuncios a dos caras nuevas en el elenco para la saga en el Bridget Jones 4:

Chiwetel Ejiofor de 46 años de edad

Leo Woodall de 27 años de edad

Bridget Jones 4 se vuelve realidad: Renée Zellweger y este elenco regresan en Mad About the Boy (Universal Studios )

¿De qué trata Bridget Jones 4: Mad About the Boy con el regreso de Renée Zellweger?

Según, la revista Hollywood Reporter, Bridget Jones 4: Mad About the Boy con el regreso de Renée Zellweger estará dirigida por Michael Morris -de 50 años de edad-.

Y aunque aún no hay una sinopsis, Bridget Jones 4 abordará la trama del libro Mad About the Boy.

En la cua l Bridget Jones ahora está navegando por la vida, el trabajo, la familia y el amor como madre soltera y viuda de 51 años.

Sin embargo, esto no deja que Bridget Jones también se lie en el sexo caliente con un hombre de 30 años.

Bridget Jones 4 se vuelve realidad: Renée Zellweger y este elenco regresan en Mad About the Boy (Universal Studios )

Bridget Jones 4: Mad About the Boy se estrenará en San Valentín de 2025

Otro de los detalles que Hollywood Reporter da es que el estreno de Bridget Jones 4: Mad About the Boy será hasta el próximo año, y no al final de este 2024 como algunos rumores dijeron.

Por lo que el estrenó de Bridget Jones 4: Mad About the Boy será en pleno San Valentín de 2025.