Peaky Blinders regresa a Netflix el 20 de marzo de 2026 con una película.

La esperada película Peaky Blinders: El hombre inmortal ya

Peaky Blinders confirma su estreno en Netflix, ¿de qué trata la película?

La plataforma de streaming Netflix confirmó que la película de Peaky Blinders llegará el 20 de marzo 2026 a su catálogo.

Previo a su estreno en Netflix, Peaky Blinders: El hombre inmortal tendrá un estreno limitado en cines seleccionados el 6 de marzo.

Peaky Blinders regresa a Netflix el 20 de marzo de 2026 (Netflix)

La trama de la cinta de Peaky Blinders se ambientará durante la Segunda Guerra Mundial, donde Tommy Shelby vuelve a un Birmingham bombardeado.

Tommy Shelby se verá envuelto en misiones secretas de guerra y se enfrentará a nuevas amenazas mientras intenta lidiar con su pasado, así como los riesgos que vive su nación.

Peaky Blinders se convirtió en un fenómeno televisivo con sus 6 temporadas emitidas de 2013 a 2022.

La película de Peaky Blinders en Netflix estará escrita por el propio creador de la serie, Steven Knight, y dirigida por Tom Harper.

Cillian Murphy señaló a Netflix: " Tommy Shelby no había terminado conmigo“, por lo que decidió enfundarse de nuevo en el personaje.

El también actor de “Oppenheimer” que fue “gratificante” volver a trabajar con Steven Knight y Tom Harper en una película que promete ser del gusto de los fans.

Peaky Blinders: El hombre inmortal (Netflix)

Reparto de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal de Netflix

El reparto de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal de Netflix es el siguiente:

Cillian Murphy, de 49 años de edad, como Tommy Shelby

Paul Anderson, de 48 años de edad, como Arthur Shelby Jr.

Rebecca Ferguson, de 42 años de edad, como Kaulo

Tim Roth, de 64 años de edad, como Beckett

Sophie Rundle, de 37 años de edad, como Ada Shelby

Ned Dennehy, de 60 años de edad, como Charlie Strong

Packy Lee, de 45 años de edad, como Johnny Dogs

Barry Keoghan, de 33 años de edad, como Erasmus

Stephen Graham, de 52 años de edad, como Hayden Stagg

Ian Peck, como Curly

Jay Lycurgo, de 28 años de edad