Rápidos y Furiosos 10 llegó con todo a la taquilla mundial, asegurando el primer lugar en casi todo el planeta y dejando en el suelo a Guardianes de la Galaxia 3.

A nivel mundial Rápidos y Furiosos 10 mantiene a la franquicia saludable con 251.4 mdd (4.4 mil mdp), aunque en Estados Unidos apenas si logró 67.5 mdd (1.1 mil mdp), dando un total de 319 mdd (5.6 mil mdp) .

No obstante, con esos números ya superó la taquilla inicial de Guardianes de la Galaxia 3 y en un sólo fin de semana, consiguió casi la mitad de recaudación de la película de Marvel.

Pues al momento, la aventura de Star-Lord y su equipo lleva 659.1 mdd (11 mil mdp); demostrando que la saga aún tiene una gran base de fans en todo el mundo.

Rápidos y Furiosos 10 (Universal)

Taquilla de Rápidos y Furiosos 10 no es tan buena como parece

Lo irónico del caso de Rápidos y Furiosos 10, es que le sucede lo mismo que a Guardianes de la Galaxia 3, y es que sus números iniciales no son tan buenos como indican.

El problema es que Rápidos y Furiosos 10 costó 340 mdd (6 mil mdp) , para que sea un éxito tiene que hacer los mil millones de dólares (17 mil mdp).

Si se queda por debajo de esa cifra, la película de Dominic Toretto quedará “tablas” o apuntaría al primer fracaso de la franquicia.

Las cosas se complican cuando vemos que en las siguientes semanas se estrena La Sirenita, Across the Spider-Verse, Transformers: El Despertar de las Bestias y The Flash.

Las cuales impactarán directamente en el empuje de Rápidos y Furiosos 10; analistas estiman que ni siquiera llegaría a los 900 mdd debido al calendario tan apretado.

Jason Momoa como Dante Reyes en Rápidos y Furiosos 10 (Universal)

Rápidos y Furiosos 10 no tiene asegurada su continuación

Aún más, si Rápidos y Furiosos 10 no consigue generar un poco de ganancias, el gran final que Vin Diesel tiene para la franquicia podría nunca llegar.

Esto debido a que Rápidos y Furiosos 10 se vería como un gran fracaso para Universal, si no se llega a los mil millones de dólares .

La productora no tendría empacho en cancelar las partes 11 y 12, si esta décima no está a la altura de lo requerido.

A diferencia de Warner Bros. Discovery, Sony o Disney, a Universal jamás le ha temblado la mano para acabar con proyectos que no entregan los números requeridos.

En otras palabras, Rápidos y Furiosos 10 se convertiría en el final de la historia si la taquilla se cae dramáticamente en el segundo y tercer fin de semana.

Rápidos y Furiosos 10 (Universal)

Con información de Deadline y Box Office Mojo.