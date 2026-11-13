La película Ramayana ha despertado una gran interés para la primera gran súper producción de India; como era de esperarse, ya está la pregunta de si tiene escenas postcréditos.

Nosotros ya vimos Ramayana y te diremos si tiene alguna escena extra por la que valga la pena quedarse una vez que termine la película, la cual por cierto es bastante extensa.

Ramayana (Prime Focus Studios)

¿Ramayana tiene escenas postcréditos?

Ramayana sí tiene escenas postcréditos, por lo que es recomendable no abandonar la sala inmediatamente cuando termine la historia.

La escena extra de Ramayana es una secuencia bastante interesante que inicia después de unos minutos de finalizado el corte original; es decir, a mitad de las acreditaciones.

Aunque la película llega a su conclusión, esta escena funciona como un gancho para quienes desean conocer un poco más sobre lo que podría venir en el futuro de esta nueva franquicia.

Ramayana (Prime Focus Studios)

¿Cómo es la escena postcréditos de Ramayana?

Sin dar spoilers, te podemos decir que la escena postcréditos de Ramayana se trata de un momento breve, pero significativo, donde se muestra la llegada de otro personaje importante de la mitología hindú.

Esta escena tiene una clara intención de generar entusiasmo por lo que podría desarrollarse en futuras entregas; más si recordamos que esta película se ha vendido como la primera parte.

Igualmente, sirve como un recordatorio de que el universo de Ramayana todavía tiene mucho potencial narrativo por explorar, pues la mitología hindú es muy amplia y tiene varios personajes para explotar.

Dado que la película está teniendo mucho éxito en todo el mundo, es casi un hecho que tendremos una nueva entrega próximamente, por lo que ver esta escena postcréditos será clave para entender lo que pasará en el futuro .

Siendo de las pocas secuencias extra en la actualidad que de verdad se sienten como algo importante.