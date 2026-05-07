Aunque no es un nombre tan mediático, Q’Orianka Kilcher se ha destacado por ser una actriz recurrente en grandes producciones de Estados Unidos, destacando siempre su ascendencia peruana.

Claro que esto también ha llevado a Q’Orianka Kilcher a tener ciertos desencuentros, pues en ocasiones considera que la encasillan en papeles que solo explotan esas raíces.

¿Quién es Q’Orianka Kilcher?

Q’orianka Waira Qoiana Kilcher Vega es una actriz, bailarina, cantante y activista peruana-estadounidense nacida en Alemania.

Es de ascendencia quechua-huachipaeri por parte de su padre y de ascendencia suiza por parte de su madre.

Q'orianka Kilcher (SyFy)

¿Qué edad tiene Q’Orianka Kilcher?

Q’orianka Kilcher nació el 11 de febrero de 1990, actualmente tiene 36 años.

¿Quién es el esposo de Q’Orianka Kilcher?

No hay información pública sobre alguna relación en la que esté involucrada Q’orianka Kilcher.

¿Qué signo zodiacal es Q’Orianka Kilcher?

Dado que nació el 11 de febrero, el signo zodiacal de Q’orianka Kilcher es Acuario.

Q'orianka Kilcher (ABC)

¿Cuántos hijos tiene Q’Orianka Kilcher?

No se ha dado a conocer que Q’orianka Kilcher tenga hijos o hijas.

¿Qué estudió Q’Orianka Kilcher?

Q’orianka Kilcher ha estudiado todo tipo de disciplinas artísticas desde que era muy joven, teniendo conocimientos en diversos tipos de danza.

Asimismo estudió voz clásica en la Universidad de Hawái, posteriormente se integraría al Musicians Institute en Hollywood, donde estudió interpretación vocal, teoría musical y composición.

Además de estudiar drama en el Diamond Head Theater.

Q'orianka Kilcher (SyFy)

¿En qué ha trabajado Q’Orianka Kilcher?

Q’orianka Kilcher ha trabajado en las siguientes producciones, iniciando su carrera profesional desde los 14 años de edad: