¿Tom Holland se retira? El actor de 27 años reveló que un personaje destruyó su salud mental y lo hizo tomar esta difícil decisión.

Tom Holland dijo en entrevista con Extra que luego de producir y protagonizar la miniserie “The Crowded Room”, de AppleTV+, aprendió el valor de priorizar su salud mental.

Es por ello que Tom Holland anunció que pasará un tiempo fuera de los sets de grabaciones y se permitirá ser un “tipo normal de Kingston y simplemente relajarse”.

Tom Holland (Instagram @tomholland2013)

Tom Holland confiesa haber vivido momentos complicados durante el rodaje de su nueva serie

“The Crowded Room” es una miniserie de 10 episodios que narra la historia de Dan Sullivan (Tom Holland), quien es arrestado en 1979 por participar en un tiroteo en Nueva York.

La investigación del caso expone el complicado pasado de Sullivan y lo confrontan con un secreto del que no era consciente.

Tom Holland confesó que el rodaje de “The Crowded Room” fue “un momento difícil”, porque estaba “explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado”.

Si bien, Tom Holland dijo que disfrutó mucho hacer la serie, reconció que a la larga, “el programa me rompió”.

Zendaya comparte fotos de Tom Holland en Instagram (@zendaya / Instagram)

Tom Holland: “Me estoy tomando un año sabático; es el resultado de lo difícil que fue este show”

Tan extenuante resultó su trabajo en The Crowded Room, que Tom Holland reconoció necesitar de un descanso, mismo que ahora desea prolongar por salud mental:

“Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa; me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático; es el resultado de lo difícil que fue este show”.

Tom Holland destacó el apoyo que recibió de amigos, familiares, compañeros de reparto y hasta de un psicólogo que estuvo en el set The Crowded Room.

La experiencia, dijo Tom Holland, lo cambió para mejor, tanto que hoy siente que ha “crecido” mucho.

Tom Holland en la película: 'Uncharted' (Sony Pictures México / YouTube)

Incluso, Tom Holland reveló a Entertainment Weekly que su experiencia con ‘The Crowded Room’ lo llevó a darse un descanso de la bebida.

Tom Holland contó a Extra que últimamente se ha dedicado a viajar, pasar tiempo con su familia y amigos y jugando al golf.

Tan relajado está que incluso Tom Holland dijo haber descubierto su gusto por “comprar plantas y hacer todo lo posible para mantenerlas vivas”.