Robert Eggers visitó la CDMX para dar una masterclass y presentar oficialmente su nueva película, Werwulf, la cual se estrena el próximo 1 de enero de 2027.

Durante la visita a CDMX, Robert Eggers compartió algunos detalles de Werwulf y explicó aspectos del proceso creativo detrás de la película, así como de sus otros proyectos.

Robert Eggers construyó Werwulf alejándose de las interpretaciones conocidas del Hombre Lobo

Durante la masterclass de Werwulf en CDMX, Robert Eggers habló un poco del proceso que siguió para la película, el cual incluyó alejarse de lo tradicional de los Hombres Lobo.

Robert Eggers presenta Werwulf en la CDMX (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Robert Eggers explicó que su preparación incluye representar las escenas antes de contar con los actores, utilizando asistentes de producción como sustitutos para ensayar movimientos, posiciones y encuadres.

También graba algunas pruebas para determinar cómo debe desplazarse la cámara y de qué manera los intérpretes se integrarán a esos movimientos.

El cineasta considera que esta anticipación permite llegar al rodaje con una idea muy precisa de lo que necesita conseguir.

En Werwulf, esta filosofía se extiende a la construcción de su criatura. Eggers buscó alejarse de las representaciones convencionales del hombre lobo y recuperar las creencias medievales.

Incluyendo referencias al folclore irlandés y al concepto del warp spasm, una transformación corporal asociada con una furia extrema y dejando todo en manos de Aaron Taylor-Johnson, protagonista de la película.

Era imaginar qué podía hacer Aaron con su cuerpo para expresar la agonía, la tortura y el sufrimiento. Robert Eggers, director de Werwulf

La transformación se desarrolló mediante prótesis, maquillaje, iluminación y sombras, con la intención de mostrar físicamente el padecimiento del personaje.

Robert Eggers en CDMX (Cortesía de Yvonne Venegas y Universal Pictures®️)

La investigación histórica fue esencial para Werwulf de Robert Eggers

Otro elemento fundamental en el cine de Robert Eggers es la reconstrucción de épocas pasadas. En Werwulf, la ambientación no se limita al vestuario o los escenarios, también alcanza el lenguaje, las expresiones y las diferencias sociales.

Para conseguir mayor autenticidad en los diálogos de Werwulf, Robert Eggers trabajó con especialistas de Oxford en inglés medio y pronunciación histórica.

Los idiomas y los dialectos cambian la forma en que pensamos, cómo construimos las frases y cómo expresamos nuestro mundo interior. Robert Eggers, director de Werwulf

La investigación también abarcó acontecimientos históricos relacionados con la persecución de lobos durante el reinado de Eduardo I, así como la figura de Peter Corbet, cazador que inspiró al personaje interpretado por Willem Dafoe.

Eggers incluso destacó la importancia de consultar fuentes documentales más allá de internet.

Si realmente quieres profundizar y encontrar información que otras personas desconocen o no tienen a su alcance, tienes que comprar un libro, ir a una biblioteca o consultar un archivo. Robert Eggers, director de Werwulf

Esta combinación de investigación, planificación visual y efectos artesanales permite entender la identidad de su cine. En Werwulf, el terror surge tanto de una criatura sobrenatural como del contexto cultural que la hace posible.