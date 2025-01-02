La nueva película de Nosferatu del director Robert Eggers ya se ha estrenado en cines para los fans del terror.

Sin embargo, las comparaciones de Nosferatu 2025 no solo ha sido con su antecesora del mismo nombre yo estrenada en 1922, sino también con otra conocida película.

Luego de que la nueva película de Nosferatu sea comparada con Drácula de Bram Stoker de 1992, pese a que entre ambas hay varias diferencias.

Las diferencias entre Nosferatu y Drácula de Bram Stoker hacen única a cada una de las películas.

Y sobre todo estas 5 diferencias con Drácula de Bram Stoker harán que te animes para ver Nosferatu en las salas de los cines.

Estas son las 5 diferencias entre Nosferatu de Robert Eggers y Drácula de Bram Stoker

Aunque no lo creas existen 5 diferencias entre las películas Nosferatu de Robert Eggers y Drácula de Bram Stoker.

Esto pese a que la historia de Nosferatu es la primera adaptación fílmica de la novela de Drácula de Bram Stoker.

5 diferencias entre Nosferatu y Drácula de Bram Stoker que convencerá de una vez para que te animes a ver la nueva película.

A ello, pese a ser Nosferatu adaptación de la historia de Drácula de Bram Stoker estas son las 5 diferencias que las distinguen:

Nosferatu y Drácula no son los mismos personajes, pese a que comparten similitudes. El primero es un monstruo vampiresco conocido como el Conde Orlok que tiene atemorizados a todos. Mientras que el Conde Drácula es todo un aristócrata de la alta sociedad, aunque muy misterioso. Nosferatu y Drácula tienen diferentes tipos de miedo en su contexto; por el Conde Orlok existe este temor de manera colectiva que acecha a todos. Por su parte el Conde Drácula impacta miedo en sus deseos profundos, ante la obsesión romántica con su amada. Nosferatus es un ser como una plaga en la que la sociedad lucha por detenerlo, en Drácula los enemigos son claros y tiene un porqué en su deseo para acabar con él. La luz del sol en Nosferatu acaba con el monstruo, sentando las líneas populares de esta creencia vampiresa, en Drácula el sol no acaba con él, pero sí limita sus poderes. El rechazo y la atracción, en este sentido Drácula tiene un encanto y control mental para atraer a los humanos, en contra parte Nosferatu genera rechazo al ser una bestia sombría al grado demoníaco.

Nosferatu 2024: Las 5 cosas que nos reveló el primer tráiler de la nueva película ( Universal Pictures México)

¿Dónde ver Drácula de Bram Stoker?

Si te quedaste picado con las 5 diferencias entre Nosferatu y Drácula de Bram Stoker y quieres ver estas impactantes historias.

Como ya sabes Nosferatu actualmente está disponible en salas de cine de Cinépolis, Cinemex y la Cineteca Nacional.

Mientras que Drácula de Bram Stoker la podrás ver a través de suscripción en la plataforma de streaming de Max.