La Vida de Chuck es la nueva película protagonizada por Tom Hiddleston de 44 años de edad y dirigida por Mike Flanagan, basada en el cuento de Stephen King.

Y es que aunque pareciera que La Vida de Chuck pudiera encaminarse por el lado del terror por los antecedentes de Flanagan y Stephen King, la realidad es que no es así.

5 razones por la que debes ver La Vida de Chuck, la película protagonizada por Tom Hiddleston

Tom Hiddleston hace una excelente interpretación de Chuck Krantz, dejando un mensaje importante Aunque hay misterio en La Vida de Chuck, esto solo hace que quieras descubrir más sobre la trama La película se divide en tres actos y está contada de atrás hacia adelante La Vida de Chuck habla sobre el verdadero significado de la vida La Vida de Chuck cuenta con un increíble reparto

La Vida de Chuck (Red R)

Tom Hiddleston hace una excelente interpretación de Chuck Krantz, dejando un mensaje importante

La Vida de Chuck es la nueva película protagonizada por Tom Hiddleston; como era de esperarse, entrega una excelente interpretación de Chuck Krantz.

Esta película está basada en el cuento de Stephen King, en donde se relata la vida de Charles Krantz y sobre el significado de la vida.

Sin embargo, La Vida de Chuck está relatada en tres actos, mismos que se van contando de atrás hacia adelante.

Cada uno de estos actos en la película de La Vida de Chuck van explicando cada uno de los sucesos que pudieran parecer extraños.

Tom Hiddleston transmite cada una de las emociones de su personaje, Charles Krantz, desde el inicio de su viaje hasta el final, dejando un buen sabor de boca para esta película.

La Vida de Chuck (Red R)

Aunque hay misterio en La Vida de Chuck, esto solo hace que quieras descubrir más sobre la trama

Mike Flanagan y Stephen King suelen ser sinónimos de películas, series y libros de terror y misterio, pero en La Vida de Chuck es todo lo contrario.

Si bien hay un cierto misterio cuando en el acto 1 se explora la infancia de Chuck al pensar que su casa estaba embrujada, en realidad los elementos que se ocupan no son de terror o miedo.

Pero, sí hace que quieras saber más sobre este misterio que ha estado rondando la vida de Chuck desde su infancia y el cual no solo explica cosas sobre el acto 1 y 2, sino que deja un significado sobre la vida.

Es decir, este misterio en La Vida de Chuck es el hilo que lleva al personaje y a la audiencia a descubrir el significado de la vida y a cómo aprender a vivirla.

La Vida de Chuck (Red R)

La película se divide en tres actos y está contada de atrás hacia adelante

La Vida de Chuck está dividida en tres actos y se cuenta con una narrativa de estructura inversa; va desde el final hasta el principio.

Pues comienza con la muerte de Chuck hasta la infancia que vivió con sus abuelos, siendouna película inspiradora relatando sucesos difíciles y por los que vale la pena continuar.

Por lo que es interesante ver cómo la narrativa de La Vida de Chuck va construyendo un universo en donde las personas se aferran a la vida por más difícil que esta parezca.

La Vida de Chuck (Red R)

La Vida de Chuck habla sobre el verdadero significado de la vida

La Vida de Chuck habla sobre encontrar el significado de la vida, por muy difícil que parezca o muy tonto que resulte ser.

Sin embargo, uno de los mensajes de La Vida de Chuck protagonizada por Tom Hiddleston, es precisamente vivir la vida al máximo, sin importar cuánto tiempo quede.

Pues una de las razones para estar vivo es precisamente disfrutar la vida al máximo, tal y como Chuck lo hace y aprende desde que era niño.

La Vida de Chuck (Red R)

La Vida de Chuck cuenta con un increíble reparto

Finalmente, pero no menos importante, La Vida de Chuck está repleto de un reparto increíble.

Pues aunque Tom Hiddleston usualmente es ligado a Loki en el UCM —al igual que Karen Gillian como Nebula— en La Vida de Chuck se adentran en una historia meramente humana.

Pues no es otra cosa sino que la celebración de la vida humana en donde la felicidad puede encontrarse en lo más sencillo.

Por lo que esta cinta se compone del siguiente reparto: