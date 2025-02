El momento perfecto para el estreno de la película Contigo en el Futuro llegó y en una entrevista exclusiva con Harold Azuara nos cuenta sobre su personaje ‘El chicles’ y que sin duda cuando el amor te llega, ni cómo quitarse.

Luego de haber pasado por la cocina de MasterChef Celebrity 2024, de tener un pleito casado con Jawy Méndez en la competencia y de estrenar su disco “Auch :(“, Harold Azuara de 28 años de edad, estrena Contigo en el Futuro, su nueva película en Prime Video.

Tras más de un año de espera, pues el estrenó de Contigo en el Futuro estaba planeado para el 2023, llegó la fecha perfecta para que Harold Azuara mostrará que tan fiel amigo puede ser y qué tal le va en el amor, al menos en su personaje de ‘El chicles’.

Harold Azuara en su personaje de El Chicles en Contigo en el Futuro. (YouTube/ Prime Video México / Tomada de video)

Harold Azuara estrena Contigo en el Futuro, la película perfecta para ver por San Valentín

Esta vez, Harold Azuara dejó los cuchillos y la cabina de producción para llenarse de globos de corazón por el estreno de Contigo en el Futuro, una película dirigida por Roberto Girault protagonizada por Sandra Echeverría y Michel Brown.

Contigo en el Futuro cuenta la historia de Elena y Carlos que tras encontrarse en pleno divorcio -tormentoso por ciento- se encuentran con Cupido quien los hace viajar al pasado para descubrir qué tan dispuestos están a cambiar el haberse enamorado.

Es ahí donde entra el papel de Harold Azuara bajo el nombre de ‘El chicles’, quien es mejor amigo de Carlos, siendo su papel trascendental pues en él está completamente el “hacer algo [sin spoilers]”, para ver si los protagonistas logran recuperar su amor.

Contigo en el Futuro. (Especial)

Poniéndolo en un contexto personal, el actor y comediante, admitió para SDPNoticias que se siente más identificado ‘El chicles’ que con Carlos, pues genuinamente cree que es el amigo incondicional que no ha tenido mucha suerte en el amor.

“Carlos tiene mucha suerte en el amor (...) creo que soy más del Chicles la verdad, aunque él lo lleva a un extremo, creo que el amor se trata de eso; hacer actos desinteresados de amor para que a la otra persona le vaya bien”. Harold Azuara, actor.

Y es que a la perspectiva de Harold Azuara cuando el amor te llega como a Carlos en Contigo en el Futuro, no habrá más que disfrutarlo.

“El amor se trata de hacer actos por quiénes amas, amigos, familia o pareja, sin duda los haría”. Harold Azuara, actor.

Dentro de Contigo en el Futuro tenemos a un personaje muy particular llamada Cristy, que llevó a Harold Azuara a confirmar que en ocasiones se viven relaciones tóxicas sin darse cuenta, pero que a él definitivamente no le ha pasado.

“Cuando tienes una relación tóxica no te das cuenta hasta que pasan los años ¿no? (...) No me ha tocado tener una novia como Cristy y espero que no me pase, digamos que no estoy dispuesto a que me trate feo y que no le interese mi música”. Harold Azuara, actor.

Cuando Harold Azuara vivió su momento de Contigo en el Futuro, pero no con Maná

¡Alerta Spoiler! Si no has visto Contigo en el Futuro los siguientes párrafos podrían adelantarte la película, pues Harold Azuara contó que tuvo un momento muy similar, pero no en un concierto de Maná.

En la trama una de las claves principales es el concierto de Maná en el que Carlos y Elena terminarán de enamorarse.

Es por ello que Harold Azuara nos contó que tuvo un momento similar, pues decidió invitar a una chica que le gustaba un concierto de su cantante favorito y no la pasó nada bien.

Y es que más allá de que disfrutara el concierto, Harold Azuara cumplió con ella al salir a comprarle un café y ni su canción favorita escuchó.

“Invité a un concierto de Álvaro Díaz a una chava y hay una canción que se llama Yoko que me gustaba, pero como que a ella no le interesaba y me dijo que quería ir por un café y nos salimos. Cuando estamos comprando el café escuchó la canción a lo lejos, regresé corriendo y ya había acabado el concierto”. Harold Azuara, actor.

Harold Azuara, actor. (@azuaraharold)

Ante ello, Harold Azuara confirmó haber aprendido la lección de no invitar a chicas que no les guste la misma música a un concierto o bien, ir solo.

“Aprendí que si vas a un concierto que sea con alguien que le guste también esa banda o ve solo mejor (...) Es que para mí en ese momento representaba más que una cita, yo quería ver más a Álvaro Díaz que estar conviviendo con ella”.

Contigo en el Futuro, la nueva película donde sale Harold Azuara está disponible en Prime Video desde el 7 de febrero y es perfecta para verla por el Día de San Valentín.