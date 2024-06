Harold Azuara se peleó con Jawy Méndez en MasterChef Celebrity 2024 y acusa censura porque eliminaron ese fragmento del programa.

Masterchef Celebrity 2024 tuvo un programa polémico el pasado domingo 9 de junio, pues Harold Azuara se enfrentó a Ferka por villana.

Desde hace varios programas, Harold Azuara -de 27 años de edad- había manifestado su molestia por las acciones de Ferka y Jawy Méndez y por fin explotó.

Jawy Méndez y Ferka -de 37 años de edad- son expertos en reality shows y sintieron la necesidad de aliarse con otros participantes de MasterChef Celebrity 2024 para llegar a la final.

Es por eso que crearon un grupo al que llamaron Hielitos, el cual estaba conformado por:

Harold Azuara estaba en contra de este team, pues expresó que Jawy Méndez y Ferka sólo estaban manipulando a sus compañeros para beneficiarse.

Harold Azuara revela que se peleó con Jawy, pero no transmitieron el momento en MasterChef Celebrity 2024 (X/@haroldazuara)

El domingo 9 de junio, Ferka se enojó con Ernesto Cázares porque les compartió de sus ingredientes a Rey Grupero y Harold Azuara.

“Estoy en shock. Sí me saca mucho de onda cuando no hay congruencia (…) le das proteína y sí es muy bonito de tu parte, pero estamos jugando, pero ah, ayudando al enemigo, ya me encabroné”

Ferka