La actriz Sarah Michelle Gellar habló sobre el sexismo en las películas de superhéroes, asegurando que a los fans solo les atrae ver hombres en estos personajes.

En entrevista para el medio británico The Guardian, Sarah Michelle Gellar de 45 años de edad se refirió sobre las mujeres en la industria de los superhéroes.

A lo que Sarah Michelle Gellar, conocida por haber protagonizado la serie Buffy, la cazavampiros, denunció el sexismo que las películas de superhéroes aún generan.

Pues pese a que en los últimos años en la industrias del cine y la televisión cada vez es mayor la presencia de superheroínas aún su éxito y brillo no es bien recibido.

Debido a que la actriz Sarah Michelle Gellar apuntó que pese a que las mujeres con personajes de superhéroes pueden mantener a la audiencia, el mismo público es quien las rechaza.

Ya que aún en las mentes de los fans películas de superhéroes solo les gusta ver personajes de hombres, así lo dijo Sarah Michelle Gellar

“El género es donde las mujeres realmente pueden tener éxito y mantener una audiencia. Cada vez que Marvel intenta hacer una película con un elenco femenino, simplemente la destrozan... Desafortunadamente, el público no las acepta. Todavía existe esta mentalidad de superhéroe masculino, esta forma de pensar muy retrógrada”. Sarah Michelle Gellar

Avengers de Marvel

Sarah Michelle Gellar apunta que el sexismo prevalece aún y a cualquier edad en Hollywood

Tras hablar sobre el sexismo en Hollywood, Sarah Michelle Gellar apuntó que esto no es sólo en la forma de ver las películas de superhéroes, sino también en varios ámbitos y géneros, así como en su edad.

Debido a que la actriz Sarah Michelle Gellar a sus 45 años de edad, ya no es tan fácil conseguir un papel: “el trabajo puede no estar siempre ahí. Puede que te superen otras personas; los intereses cambian. Cuando tienes 30 y tantos años en este negocio, y pareces joven como yo, no consigues los papeles de esposa o madre atractiva, porque no pareces lo suficientemente mayor, pero eres demasiado mayor para ser la ingenua. Es una posición extraña”.

Pues la actriz Sarah Michelle Gellar ejemplifica con ella que hay momentos en que uno no es lo suficientemente viejo o joven para obtener un papel.

Asimismo, la actriz de Cruel Intention, Sarah Michelle Gellar se refirió a las acusaciones contra el creador Joss Whedon de 58 años de edad por su conducta inapropiada en el set de Buffy, cazavampiros.

A lo que prefirió no entrar en detalles, pues para Sarah Michelle Gellar no hay nada que hablar, por lo que tan solo espera que experiencias futuras sean mejor.

“Nunca voy a entrar en detalles porque no ayuda en nada, no resuelve nada... Mi corazón está con las personas que están dispuestas a contar sus verdades, sus historias y sus experiencias. Solo sé que, para mí, al repetir las cosas, no hay nada que ganar. Lo que gano es asegurarme de que haya mejores experiencias para la próxima generación”, sentenció. Sarah Michelle Gellar