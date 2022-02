Francis Ford Coppola critica de nuevo a Marvel y se lanza contra ‘Dune’ y ‘No Time To Die’; dice que “se sienten similares”.

En 2019, Francis Ford Coppola se hizo viral luego de que calificara a las películas de Marvel como “despreciables” apoyando a su colega Martin Scorsese sobre sus críticas previas.

Luego, Francis Ford Coppola se retractó y aclaró que no estaba hablando específicamente de las películas de Marvel, sino que era “ despreciable ” que la industria ahora valorara el comercio por sobre del arte.

Los comentarios de Coppola hicieron que varios directores y artistas del medio que han trabajado en Marvel, defendieran sus trabajos.

Sin embargo, tal parece que Francis Ford Coppola, director de ‘El Padrino’, de nuevo ha vuelto a criticar las películas de Marvel y se ha lanzado ahora contra ‘Dune’ y ‘No Time To Die’.

Luego de que Francis Ford Coppola criticara las películas de Marvel, tal parece que ahora se ha lanzado en contra de las nuevas películas como ‘Dune’ o ‘No Time To Die’ de la secuela de James Bond.

Francis Ford Coppola aseguró que ahora hay imágenes de Marvel a modo de prototipo que se repiten una y otra vez.

No obstante, tal parece que Francis Ford Coppola tampoco está de acuerdo con las películas de estudio como ‘Dune’ de Francis Villeneuve , la cual está nominada a 10 premios de la Academia incluida Mejor Película.

Según el director, aseguró que incluso películas buenas como ‘Dune’ o ‘No Time To Die’ son similares.

Francis Ford Coppola continuó asegurando que todos tienen ese material y deben tenerlo para justificar gastos.

Luego de que Francis Ford Coppola nuevamente criticara las películas de Marvel e incluso ahora salieran nuevas producciones como ‘Dune’ o ‘No Time To Die’, los usuarios han recordado la polémica del director en 2019.

Y es que en ese año, el director salió a defender a Martin Scorsese quien aseguró en aquel entonces que, las películas de Marvel no eran cine.

Ford Coppola lo respaldó aseverando que en cine de superhéroes no tomaba riesgos en lo que refiere a la producción de cine.

“Marty Scorsese dice que la imagen de Marvel no es cine, tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos obtener algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. Podría decirse que no sé si alguien obtiene algo al ver la misma película una y otra vez, que son las películas de Marvel. Una cosa que no tiene ningún riesgo. Lo he dicho antes, hacer una película sin riesgo es como hacer un bebé sin sexo. Parte de esto es el riesgo, y eso es lo que lo hace tan interesante, por eso aprendemos tanto cuando se hace.”

Francis Ford Coppola