La actriz inglesa Olivia Hussey, entabló una demanda contra la productora Paramount Pictures por forzarla a posar desnuda, a los 15 años de edad, en la película ‘Romeo y Julieta’ de 1968.

Dicho litigio también lo encabeza el coprotagonista con el que Olivia Hussey actuó en el clásico de Shakespeare, Leonard Whiting, quien tuvo una carrera fugaz en el séptimo arte.

Tanto Olivia Hussey como Leonard Whiting acusan a Paramount Pictures de explotación sexual infantil , tras ser presionados para aparecer desnudos en una escena de ‘Romeo y Julieta’

En aquel entonces, Olivia Hussey tenía 15 años de edad y Leonard Whiting 16, cuando se rodó película ‘Romeo y Julieta’.

Ahora, con 71 y 72 años de edad , respectivamente, Hussey y Whiting presentaron una acusación ante el Tribunal Superior de Santa Mónica en Estados Unidos.

Además de señalar explotación infantil, los actores de ‘Romeo y Julieta’ culparon a Paramount Pictures por la distribución de imágenes de menores desnudos.

Olivia Hussey asegura que Franco Zeffirelli, director de ‘Romeo y Julieta’ fallecido en 2019, la engañó a ella y Leonard Whiting prometiéndoles que no habría ningún desnudo en la película.

De hecho, Zeffirelli les dijo que en la escena del largometraje ‘Romeo y Julieta’ tendrían ropa interior color carne.

Sin embargo, ya durante el rodaje, el realizador italiano Franco Zeffirelli intimidó a Olivia Hussey y Leonard Whiting para que se desnudaran completamente.

Para presionarlos, el cineasta les habría dicho lo siguiente “Si no lo hacen, la película ‘Romeo y Julieta’ va a ser un fracaso.

El engaño a Olivia Hussey y Leonard Whiting también consintió en decirles que pondría las cámaras de filmación en lugares estratégicos para que no se vieran su partes intimas.

Incluso prometió que no les tomaría fotos, ni difundiría grabaciones de sus cuerpo. Sin embargo, eso no sucedió y fueron expuestos.

De acuerdo con el representante de Olivia Hussey y Leonard Whiting, ellos confiaron en Franco Zeffirelli y les falló:

“A los 15 y 16 años, como actores, creyeron en su palabra de que no violaría esa confianza que tenían. Ellos sentían que Franco era su amigo y, francamente, a esa edad, ¿qué podían hacen? No hay opciones. No existía el movimiento #MeToo”.

Representante de Olivia Hussey