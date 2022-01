Eugenio Derbez fue demandado por cantar ‘Za Za Za’ con el Burro de Shrek

Eugenio Derbez revela que los chistes con el Burro de Shrek le costaron caro, pues Climax, el grupo que creó la canción ‘Za Za Za’ , lo demandó.

Aunque la película en México fue muy aceptada por la forma en que Eugenio Derbez personificó a el Burro en Shrek, reveló que le trajo consecuencias.

Compartió que jamás pensó que Climax lo demandaría por usar su canción con otra letra y dice que lo que tuvo que pagar por los derechos fue absurdo y un dolor de cabeza para él.

Eugenio Derbez compartió en entrevista con Yordi Rosado que pese al éxito que tuvo el Burro de Shrek, tuvo grandes consecuencias.

Contó que fue en Mulán cuando hizo su primer doblaje, él era Mushu, el dragón que siempre la acompañaba en sus aventuras.

En aquel momento él deseaba modificar lo diálogos del dragón para que tuviera más chispa y personalidad, sin embargo, no lo dejaron.

“A partir de ahí yo estaba pidiendo que me dejaran cambiarlo, que me dejaran meter un chiste… En Shrek me dan chance de meterle mano, pero yo tenía que firmar todas las modificaciones”.

Eugenio Derbez, actor.