Marvel Studios continúa revelando a los actores que darán vida a la nueva generación de mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y ahora, Kit Connor fue confirmado como Scott Summers/Cyclops, uno de los personajes más emblemáticos de los X-Men, según informó Deadline.

Con este anuncio, el UCM ya tiene a tres de los protagonistas principales de X-Men que encabezarán la nueva película dirigida por Jake Schreier, marcando el inicio de una nueva etapa para los mutantes tras los eventos de Avengers: Secret Wars.

Ellos son los actores confirmados para la nueva película de X-Men de Marvel

Hasta el momento, Marvel ha confirmado oficialmente a Sadie Sink como Jean Grey y a Kit Connor como Cyclops, dos de los líderes históricos de los X-Men; a ellos se suma Samara Weaving, quien interpretará a Emma Frost, una de las mutantes más poderosas y complejas de los cómics.

El reparto confirmado de la película de X-Men queda así:

Sadie Sink de 24 años como Jean Grey

Kit Connor de 22 años como Cyclops (Scott Summers)

Samara Weaving de 34 años como Emma Frost

Aunque todavía faltan anuncios para personajes como:

Wolverine -aunque ha seguido siendo interpretado por Hugh Jackman de 57 años en Marvel Studios-

Storm

Beast

Rogue

Professor X

Magneto

La incorporación de estos tres actores perfila el núcleo inicial del esperado reboot de X-Men, una de las producciones más importantes de Marvel Studios para los próximos años.