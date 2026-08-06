Marvel Studios continúa revelando a los actores que darán vida a la nueva generación de mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y ahora, Kit Connor fue confirmado como Scott Summers/Cyclops, uno de los personajes más emblemáticos de los X-Men, según informó Deadline.

Con este anuncio, el UCM ya tiene a tres de los protagonistas principales de X-Men que encabezarán la nueva película dirigida por Jake Schreier, marcando el inicio de una nueva etapa para los mutantes tras los eventos de Avengers: Secret Wars.

Ellos son los actores confirmados para la nueva película de X-Men de Marvel

Hasta el momento, Marvel ha confirmado oficialmente a Sadie Sink como Jean Grey y a Kit Connor como Cyclops, dos de los líderes históricos de los X-Men; a ellos se suma Samara Weaving, quien interpretará a Emma Frost, una de las mutantes más poderosas y complejas de los cómics.

El reparto confirmado de la película de X-Men queda así:

  • Sadie Sink de 24 años como Jean Grey
  • Kit Connor de 22 años como Cyclops (Scott Summers)
  • Samara Weaving de 34 años como Emma Frost

Aunque todavía faltan anuncios para personajes como:

  • Wolverine -aunque ha seguido siendo interpretado por Hugh Jackman de 57 años en Marvel Studios-
  • Storm
  • Beast
  • Rogue
  • Professor X
  • Magneto

La incorporación de estos tres actores perfila el núcleo inicial del esperado reboot de X-Men, una de las producciones más importantes de Marvel Studios para los próximos años.

Elenco de la nueva película de X-Men de Marvel Studios
Elenco de la nueva película de X-Men de Marvel Studios (Especial )