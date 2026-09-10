El documental Naza, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del Festival de Venecia 2026 tras recibir una ovación sin precedentes por parte del público.

La producción aborda testimonios sobre la ofensiva israelí en Gaza y ha generado un intenso debate internacional por el contenido de sus denuncias y el contexto político que retrata.

Su estreno provocó una fuerte reacción emocional entre los asistentes, consolidándose como una de las obras más impactantes y discutidas del Festival de Venecia.

“Naza” es aplaudida por los asistentes al Festival de Venecia

Algo interesante es que “Naza” se estrenó en el Festival de Venecia una semana antes de que comenzara la competencia como tal, algo pocas veces visto.

Sin embargo, eso no impidió que “Naza” causara una gran conmoción entre las personas que ya se están dando cita para el inicio del Festival de Venecia de este año.

La imágenes presentadas conmovieron a toda la audiencia, lo que desató la ovación de 24 minutos y medio tras el final de la proyección, donde incluso hubo banderas de Palestina y gritos de apoyo.

“Naza”, producido por The Guardian, muestra las entrevistas a 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes, quienes desde el anonimato, hablan de la estrategia de Israel en Palestina.

De igual manera, el creador de un sistema basado en algoritmos e Inteligencia Artificial detalla cómo determinan la concentración de personas en edificios bajo la mira militar.

Incluso se explica el término “Naza”, que designa a las “víctimas colaterales”, con la que los mandos justifican e incluyen a niños y mujeres sosteniendo que no existen inocentes en el territorio.

Realizadores de “Naza” llaman a ejercer presión en el Festival de Venecia

El tema alrededor de “Naza” y el Festival de Venecia no se quedó en la ovación tras presentar la película; pues también se tuvo una conferencia de prensa.

Ahí uno de los directores de “Naza”, Yuval Abraham, señaló que el documental tiene como fin dificultar la negación de los actos de violencia en Palestina.

Asimismo, Rachel Szor remarcó que el propósito prioritario de la película es ejercer presión para que se detenga la ofensiva.

Recordando que el gobierno de Israel mantiene su ofensiva en Gaza durante la proyección de la película en festivales y salas del mundo.