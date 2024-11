¿Sabes cuándo se estrena The Room Next Door? La película que sería el retiro de Tilda Swinton -de 64 años de edad- como actriz.

El largometraje The Room Next Door (La habitación de al lado) es la esperada obra del director Pedro Almodóvar, de 75 años de edad.

Dicha cinta ha llamado la atención porque representa la segunda colaboración del cineasta con Tilda Swinton tras el corto La Voz Humana de 2020.

Asimismo, la cinta ha generado ruido debido a las declaraciones de Tilda Swinton, quien reveló cuál es su futuro como interprete.

Por tal razón, acá te damos la fecha de estreno de la The Room Next Door para que no te la pierdas.

The Room Next Door, la película que sería el retiro de Tilda Swinton como actriz (Europa Press/IGLESIAS MAS)

¿Cuándo se estrena The Room Next Door? Esto sabemos de la película de Tilda Swinton

La película The Room Next Door está basada en la novela Cuál es tu tormento, de Sigrid Nunez.

La premier de La habitación de al lado fue en el marco del Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado.

Actualmente, en México, The Room Next Door se estrenó y puede verse en salas de cine, ya que forma parte de 76 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.

Recuerda que además de la Cineteca Nacional, las sedes de la Muestra son:

Centro Cultural Universitario (UNAM)

Cinemex

Cineteca Nacional de las Artes (Río Churubusco)

Ahora bien, se espera que La habitación de al lado tenga una distribución comercial fuera de festival.

Por lo que podría exhibirse en cines de manera masiva en diciembre o enero 2025.

The Room Next Door, la película que sería el retiro de Tilda Swinton como actriz (Sony Pictures Classics)

¿The Room Next Door podría ser la última película de Tilda Swinton? Esto dijo la actriz

Tilda Swinton causó sorpresa al indicar que tras The Room Next Door podría ser la película que significaría su retiro de la actuación.

Fue en una entrevista para el medio Elle, junto con su co protagonista Julianne Moore, de 63 años de edad, que Tilda Swinton habló de su futuro.

En la edición de Mujeres en Hollywood, la actriz mencionó:

“Siempre pensé: Bueno, es una buena oportunidad para retirarnos. Dejemos de jugar ahora que estoy ganando. Y hoy lo siento. Siento que The Room Next Door es la última película que hago. Veamos si pasa algo más”. Tilda Swinton

No es la primera vez que Tilda Swinton señala deja ver su descontento con el mundo de la actuación.

En 2022, para The Guardian expresó que nunca tuvo la intención de dedicarse a la actuación, revelando que solo tenía la intención de hacer una película.

“Me gusta ver a la gente por primera vez en una película. Es una de las razones por las que me encantan los documentales. Me encanta ver gente, no me interesa ver actores en absoluto. Y la mejor manera, si eres actor, de evitar esa molestia para el público es hacer una sola película; entonces te habrán visto, te habrán conocido, les habrás parecido interesante y nuevo y nunca tendrán que volver a verte”. Tilda Swinton