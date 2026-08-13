Loco México Mágico es la nueva película de Carlos Santos, la cual es distribuida por Cinépolis y ya se puede ver en las salas de la mencionada cadena; ahora, la pregunta es si tiene escenas postcréditos.

Si te interesa ver Loco México Mágico, aquí te daremos todos los detalles si tiene o no escenas extras.

Loco México Mágico (Cinépolis)

¿Loco México Mágico tiene escenas postcréditos?

Loco México Mágico no tiene escenas postcréditos, por lo que te puedes ir una vez que termine la película sin ningún temor a perderte algo importante de la película.

Lo único interesante en esta parte, ya que no hay escenas extras en Loco México Mágico, es que se muestra la misma secuencia que al inicio mientras salen las acreditaciones.

Después de esto es solo la clásica pantalla en negro con las letras en blanco, donde aparecen todos los responsables de la película.

Si bien la película solo dura hora y media, si no te gusta el estilo de Carlos Santos, es posible que veas innecesario mantenerte en la sala tras el final.

Loco México Mágico (Cinépolis)

¿Por qué Loco México Mágico no tiene escenas postcréditos?

Loco México Mágico no tiene escenas postcréditos debido a la misma estructura de la película, que es una historia cerrada y no se nutriría en ningún sentido de una secuencia extra.

Además, está el hecho de que las películas mexicanas pocas veces tienen contenido extra, ya que no es algo que sea parte del estilo de los filmes en esta parte del mundo.

Otra cosa a mencionar es que las secuencias añadidas por lo general son parte de grandes franquicias. Esta obra es un filme independiente que no busca tener secuelas o precuelas, así que no había por qué generar expectativa innecesaria.

Sin olvidar que las escenas postcréditos ya están pasando de moda, precisamente porque crean falsa expectativa en la audiencia que muchas veces los estudios no pueden cumplir.