Lilly Wachowski ha estallado en contra de las productoras de Hollywood, pues ninguna quiere desarrollar su nueva película por tener un elenco trans al completo.

Lo que más le molesta a Lilly Wachowski es que el guión a convencido a varias personas, y su película es relativamente barata, solo que nadie quiere al elenco trans.

Lilly Wachowski (Facebook Windy City Times)

Lilly Wachowski no puede hacer su película por el elenco trans

De acuerdo con Variety, Lilly Wachowski no ha podido avanzar en su nueva película, “The Haunted”, debido a que solo tiene actores y actrices trans.

Según lo menciona Lilly Wachowski, ha presentado el proyecto a prácticamente todo el mundo en Hollywood; pero siempre recibe negativas cuando habla del elenco trans.

En sus palabras, “The Haunted” es un thriller político distópico, el cual podría realizarse con solo 10 millones de dólares, una cifra baja para los estándares actuales.

Si bien todos los que han leído el guión han quedado encantados, ninguna persona le da el dinero debido a que no confían en tener un elenco trans al completo.

La directora señala que se mantendrá firme, pues la obra es importante por lo que está ocurriendo actualmente en el mundo alrededor de la comunidad trans.

Lilly Wachowski tratará de hacer su película aunque no cuente con el apoyo de Hollywood

Si bien la situación tiene frustrada a Lilly Wachowski, ella menciona que buscará la manera de realizar “The Haunted” aunque no sea con el apoyo de Hollywood.

Lilly Wachowski señala que su película se realizará “de una manera u otra”, aunque no sea una película de 10 millones de dólares.

Es decir, consideraría hacerla con menos presupuesto, o bien, buscar otro medio dónde dar a conocer la historia; como interpretarla en una mesa redonda con amigos.

Lilly Wachowski han estado bastante alejada de Hollywood en los últimos 10 años, involucrándose solo en la serie Sense8 y la película Jupiter Ascending.

Además dejó de lado la saga Matrix, pues no se involucró en la producción de la cuarta parte, siendo su hermana Lana la única directora.