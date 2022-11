Mucho se ha hablado sobre la edición del ‘paquete’ de Tenoch Huerta mientras era Namor para Black Panther: Wakanda Forever pero, ¿realmente se lo redujeron? El actor ya habló.

Tenoch Huerta de 41 años de edad ha hablado al fin de la polémica que desató la supuesta edición de su ‘paquete’ en Black Panther: Wakanda Forever tras integrarse al UCM como Namor.

Y es que a través de una entrevista para The Rolling Stones, Tenoch Huerta fue cuestionado sobre la polémica que causaron las fotos de él durante sus grabaciones en Black Panther: Wakanda Forever.

Cabe mencionar que la supuesta edición al ‘paquete’ de Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever provocó discusiones en redes sociales.

Pues según señalaron, usaron CGI en Tenoch Huerta para reducir el área de su entrepierna y verse menos abultada mientras estaba como Namor.

GIVE NAMOR HIS PENIS BACK pic.twitter.com/t5cdrtf0HC

Black Panther: Wakanda Forever se ha estrenado y con ello la integración de Tenoch Huerta como Namor, el villano de la secuela de la cinta que homenajea a Chadwick Boseman.

Sin embargo, algo que ha causado ruido los últimos días en redes sociales, han sido fotografías comparativas de Tenoch Huerta en donde aseguran se editó el ‘paquete’ del actor mexicano con CGI.

Ante el supuesto uso de CGI en el ‘paquete’ de Tenoch Huerta, el actor originario de Ecatepec, Estado de México habló al respecto.

“[Risas] Lo único que puedo decir es que la original era la foto de la derecha. ¡Sin [el bulto]! Esa es la original. No, quiero decir, no le voy a mentir a la gente. Todos los hombres del mundo tenemos una masculinidad frágil, pero no en ese tema. Diré, la correcta, la real, es la foto de la derecha.”

Tenoch Huerta