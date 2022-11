Esto no le gusta a Sandra Cuevas, Black Panther: Wakanda Forever, ya se estrenó y Namor, el personaje de Tenoch Huerta no pasa desapercibido en México.

La euforia que ha causado Black Panther: Wakanda Forever ha sido tal que Sandra Cuevas tendrá que soportar un puesto de tortas llamado Namor en honor a Tenoch Huerta.

Y es que no solo se trata de Tenoch Huerta de 41 años de edad, poniendo en alto el nombre de los actores mexicanos, sino que el puesto es un clásico puesto de tortas.

Tortero rinde tributo a Tenoch Huerta como Namor en Black Panther: Forever Wakanda

En redes sociales comenzó a circular una única fotografía que muestra el clásico puesto de tortas en México, pero con temática de Namor, el personaje de Tenoch Huerta.

Así es, en lugar de que el puesto de tortas lleve por nombre ‘Juquilita’, ‘Las Asquerosas’ o algo similar con estilo mexicano, a este le pusieron Namor.

Pero no solo eso, sino que detrás del puesto colocaron una dibujo de Tenoch Huerta caracterizado como Namor, su personaje en Black Panther: Wakanda Forever.

Y para añadirle más estilo, este Namor trae algo muy particular en su lanza, sí, una torta, pero no cualquiera, es una torta ahogada.

Namor de Tenoch Huerta ya tiene su propia tortería. (ElNegativo12 / Twitter)

Hasta el momento Tenoch Huerta no ha compartido el puesto de tortas en su honor y tampoco ha respondido sobre su sentir por este tributo.

¿El puesto de tortas de Namor está en CDMX? Ojo aquí Sandra Cuevas

Tan pronto como se viralizó la imagen del puesto de tortas llamador Namor, en honor al personaje de Tenoch Huerta, surgió la duda de su ubicación.

Pues recordemos que en el pasado, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc quien tiene 35 años de edad, unificó todos los puestos ambulantes de la alcaldía.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc/MARIO JASSO (Mario Jasso / Mario Jasso)

Así es, en la CDMX era clásico ver los puestos ambulantes de comida rotulados con un estilo muy particular, pero a Sandra Cuevas no le gustaba eso.

Por ello, decidió poner como parte del reglamento color plateado a los puestos y además colocó el logotipo de su Alcaldía “es tu casa”.

Los rótulos de la alcaldía Cuauhtémoc están desapareciendo (Andrea Murcia)

Entonces ¿La tortería de Namor está en la CDMX?

La realidad es que aunque la imagen se está viralizando no está clara su ubicación, pero en la Alcaldía Cuauhtemoc no está, pues Sandra Cuevas no lo permitiría.

Se deduce que la tortería Namor pudiera estar en Guadalajara, debido a que el puesto vende tortas ahogadas.