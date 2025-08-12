A poco más de un mes de su estreno, se dio a conocer que Superman de James Gunn está por llegar a algunas plataformas de streaming de pago.

Es decir, Superman de James Gunn se pondrá a disponibilidad de forma digital en streaming, pero solo para su venta y renta.

Superman de James Gunn (Warner Bros. Pictures)

¿Cuándo llega Superman de James Gunn a streaming?

De acuerdo con el portal WhentoStream, Superman de James Gunn estará disponible en streaming para su venta y renta el 26 de agosto de 2025.

Es decir, Superman de James Gunn llega a streaming de venta y renta alrededor de mes y medio después de su estreno en cines.

Algo que ha sorprendido a muchas personas, pues la película está teniendo un muy buen desempeño en la taquilla de Estados Unidos, se esperaba que mantuviera su exclusividad en cines.

Sin embargo, parece que Warner Bros. piensa de manera diferente, posiblemente porque la taquilla de Superman en el resto del mundo es más baja de lo esperado.

Así que buscarían sacar un extra de la película, poniéndola en venta y renta, con el fin de completar las posibles expectativas de los ejecutivos, mientras mantienen el filme en cines al mismo tiempo.

Superman (Warner Bros. Pictures)

¿Dónde estará Superman de James Gunn en streaming?

Superman de James Gunn estará en streaming para su venta y renta en las siguientes plataformas:

Amazon Prime Video

Google Play

iTunes

Como en otros casos, Superman de James Gunn estará en el catálogo de estas tiendas, pero no podrás acceder a esta a menos que pagues por la película.

No importando que tengas una cuenta en estos servicios, sobretodo en lo que se refiere a Amazon Prime Video; una vez que pagues la renta o venta, podrás ver la película.

Si la compras, la tendrás disponible sin restricción; si haces la renta, solo la podrás ver por un tiempo limitado, por lo general entre 3 días a una semana.

De momento no hay detalles de cuándo llegará el filme a streaming tradicional, que en este caso sería a HBO Max, pues es la plataforma de Warner Bros.

Superman (Warner Bros. Pictures)

Con información de WhenonStream.