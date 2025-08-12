Aunque se mantiene estable, para muchos la taquilla mundial de Superman no está volando muy alto, algo que le fue cuestionado a James Gunn.

Sin embargo, la opinión del mismo James Gunn es diferente acerca de la taquilla mundial de Superman.

¿Qué dice James Gunn acerca de la taquilla mundial de Superman?

Recientemente, ante los reportes de la taquilla mundial de Superman, un fan aseguró que la película necesitaba 12 mil millones de pesos para ser rentable.

Algo con lo que no estuvo de acuerdo James Gunn, director de la película.

Superman (Warner Bros. )

En una respuesta pública, James Gunn mencionó que Superman no necesitaba una taquilla mundial de 650 millones de dólares.

Quien pensara eso, dijo, es que no conoce la industria cinematográfica.

Además, recalcó que serían tontos (él y los ejecutivos de Warner Bros.) si hicieran una película que necesitara tanto dinero para ser rentable.

Más aún si tomamos en cuenta que esta es la primera película de una franquicia a largo plazo.

Dando a entender que el plan va por otro camino, más allá de lo que haga en taquilla la película de Superman.

Muestra de ello es que ya está en marcha la producción de la película de Supergirl, así como la serie de Lanterns.

James Gunn y David Corenswet en la premiere de Superman (Warner Bors. Media )

¿Cuánto necesita Superman de James Gunn para ser rentable?

Más allá de lo que diga James Gunn, si nos atenemos a los datos duros, al momento Superman ha recaudado 10 mil millones de pesos en la taquilla mundial.

Con un presupuesto de 4.1 mil millones de pesos, Superman de James Gunn técnicamente sí necesitaría más de 12 mil millones de pesos para ser un éxito.

Esos 10 mil millones de pesos al momento son suficientes para que la película no pierda dinero.

Si logra aumentar su recaudación en agosto de 2025, se puede decir que Superman cumplió bien a secas.

Recuperó lo invertido, no tendrá pérdidas y obtendrá algunas ganancias, no en gran cantidad, pero suficientes para justificar el DCU.

Superman (Warner Bros. Media)

Con información de Box Office Mojo y James Gunn