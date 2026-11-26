La Nueva Focker ya está en cines de México, por lo que algunos fans preguntan si tiene alguna escena postcréditos por la que valga la pena quedarse.

Nosotros ya vimos La Nueva Focker, así que te diremos sobre una posible escena extra que debas de ver una vez termine el corte principal.

La Nueva Focker (Paramount / Atsushi Nishijima)

¿La Nueva Focker tiene escenas postcréditos?

Técnicamente no hay una escena post créditos en La Nueva Focker; aunque sí hay algo extra antes de que empiecen a correr los créditos como tal, siendo un curioso agregado.

Es decir, pasa antes de que se den como tal las acreditaciones y así que no tienes que esperar mucho para ver esta secuencia.

Hay que señalar que esta es una táctica común entre los estudios recientemente, integrar algo que claramente es una escena postcréditos antes de los mismos, con lo cual le ahorran tiempo a la audiencia.

La Nueva Focker (Paramount)

¿Cómo es la escena postcréditos de La Nueva Focker?

Sin dar spoilers, esta “escena postcréditos” de La Nueva Focker muestra uno de los chistes recurrentes de la saga con el detector de mentiras, aunque ahora aplicado a otro personaje.

Siendo esta secuencia una referencia directa a la primera entrega, solo que ahora aplicado con la nueva generación del elenco que se suma en esta entrega.

Dura apenas un par de minutos y es algo un tanto curioso de ver, además de que extiende un poco una de las tramas que vemos a lo largo de la obra.