Casi tres décadas después de la original, en 2027 tendremos una nueva entrega de La Bruja de Blair, considerada una de las mejores películas de terror.

Lo más interesante de esta nueva película de La Bruja de Blair es que será un reboot del clásico de 1999, aunque mantendrá varios de los elementos originales.

El proyecto de la bruja de Blair, película (Artisan Entertainment)

Reboot de La Bruja de Blair traerá al elenco original

De acuerdo con Variety, la próxima película de La Bruja de Blair estará dirigida por Dylan Clark y contará con los responsables de la primera entrega, así como con el elenco original.

Existe tanta confianza en el regreso de La Bruja de Blair, que se planeó su estreno para el 24 de septiembre de 2027, siendo una de las películas fuertes de fin de año.

Si bien no se sabe nada de la trama, se espera que mantenga el estilo de “metraje encontrado” o found footage, que hiciera tan famosa a la película de 1999.

Además de que al tener al elenco original, muchos fans piensan que más que un reboot, podría ser una clase de secuela espiritual o cinta de legado.

Algo parecido a lo que han hecho otras franquicias como Scream o Los Cazafantasmas, que cuentan una nueva historia, pero sin olvidar a los personajes originales.

Nueva película de La Bruja de Blair (Especial)

Es la tercera vez que se quiere revivir a La Bruja de Blair

Lo interesante del caso es que este es el tercer intento por revivir la franquicia de La Bruja de Blair, la cual no ha recuperado la gloria de la película de 1999.

Un año después del estreno de La Bruja de Blair, se lanzó una secuela; la cual no gustó a los fans, pues tenía una historia genérica y se alejó del estilo found footage.

Después, en 2016 se realizó una tercera entrega de La Bruja de Blair, que omitía la segunda parte y se vendió como la secuela oficial del clásico de los 90’s.

Aunque tuvo una taquilla aceptable, no logró consolidarse como lo hiciera el filme de hace 30 años, quedando en el olvido rápidamente.