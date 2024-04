El proyecto de la Bruja de Blair tendrá un reboot sin el elenco original y hay varios ofendidos.

En 1999, se estrenó una película independiente del género found footage titulado El proyecto de la Bruja de Blair.

Dicha cinta narraba cómo 3 jóvenes desaparecieron luego de adentrarse en un bosque de Maryland con la intención de rodar un documental sobre la leyenda de La bruja de Blair.

En su momento, El proyecto de la Bruja de Blair marcó el cine de terror del nuevo milenio por su trama y forma distribución. Posteriormente, se rodó una secuela que fue menos celebrada.

Ahora en 2024, en el marco de la CinemaCon 2024, Lionsgate y Blumhouse anunciaron que estaban trabajando en un reboot de El proyecto de la Bruja de Blair.

Este anunció fue tomado con sorpresa por los fans. Aunque también ya ofendió a varias personas.

Vía Facebook, el actor Joshua Leonard- de 48 años de edad-, quien protagonizó El proyecto de la bruja de Blair en 1999, expresó su enojo tras el anunció del reboot de Lionsgate.

La furia de Leonard viene a raíz de que la nueva película de El proyecto de la Bruja de Blair que se reveló en la CinemaCon 2024 donde se dio a conocer en un comunicado con su rostro.

No obstante, él no estaba enterado de las intenciones de Lionsgate y Blumhouse de revivir la historia de terror.

De acuerdo con el testimonio de Joshua Leonard, ha estado buscando a Lionsgate para organizar una evento de beneficencia y solo ha recibido negativas.

“Esa es MI cara en un comunicado de prensa para una película que están haciendo dos grandes estudios para los que he trabajado y que respeto. Lo EXTRAÑO es que no sabía nada al respecto hasta que un amigo me envió una captura de pantalla de felicitación ayer. Mi frustración es aún mayor porque llevo más de un mes intentando que Lionsgate participe en una proyección benéfica de El proyecto de la Bruja de Blair que estoy organizando para OPositive Fest, para recaudar dinero para artistas sin seguro médico, ¡y NADIE me responde!

Joshua Leonard