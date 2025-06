La astronauta mexicana Katya Echazarreta, tuvo la oportunidad de participar en el doblaje al español latino de Elio, la nueva película de Disney y Pixar y nos comparte cómo ocurrió y cómo se siente al respecto.

Katya Echazarreta de 30 años de edad, es la primera mujer mexicana en ir al espacio en la misión Blue Origin NS-21, pero ahora también forma parte del elenco de Elio, la nueva película de Disney y Pixar.

Durante una entrevista con SDPnoticias , Katya Echazarreta nos platicó cómo ocurrió esta colaboración con Disney y Pixar para formar parte del elenco de Elio.

Y es que en Elio, Katya Echazarreta es la narradora de esta nueva película e historia de Disney y Pixar, haciendo más entrañable la historia.

Katya Echazarreta reveló que un día le llegó un correo por parte de Disney; sin embargo, comenta que no tenía mucha información ya que en sus proyectos, se sabe que la empresa es bastante reservada.

“Sabemos que todos los proyectos de Disney siempre son así, pero cuando hablamos de Disney sabemos que va a ser un super proyecto y que realmente es algo muy emocionante. Así que me contactan, recuerdo que yo llegué al estudio y en mi mente me imaginaba que era un proyecto relacionado con Elio porque era la película que ya se acercaba”

Katya Echazarreta aseguró que desde que anunciaron la película de Elio, se emocionó bastante ya que tiene un amor profundo por Pixar y todas las películas que formaron parte de su infancia, pues la han ayudado en momentos complicados.

Y es que aseguró que estuvo pensando tanto en poder colaborar algún día con Disney y Pixar, que lo manifestó al Universo y finalmente se lo cumplió.

En SDPnoticias tuvimos la oportunidad de platicar con la astronauta mexicana Katya Echazarreta, quien ahora es la narradora oficial para el doblaje en español latino de Elio.

Y tal y como confesó Katya Echazarreta, Elio se convirtió en uno de los proyectos más importantes a nivel personal, pues reveló sentirse bastante identificada con el protagonista.

Katya Echazarreta comparte que ella siempre ha estado interesada en lo que puede existir más allá, y Elio es una película que da una respuesta basada en la imaginación, de lo que podría existir.

Tras su participación en Elio y la maravillosa experiencia que tuvo al ser la narradora de la nueva película de Disney y Pixar, Katya Echazarreta asegura que está abierta a más proyectos de este tipo.

Pues al preguntarle sí se animaría a más proyectos como Elio, sin dudarlo un segundo, Katya Echazarreta aseguró que sin duda volvería a estar en una producción similar.

“Yo me acuerdo que yo siempre decía: ‘en otra vida tal vez, me hubiera encantado ser escritora, en otra vida me hubiera encantado ser parte de una película’, pero esta es la vida que tenemos. Entonces ¿por qué no dejar de decir ‘en otra vida’?, y simplemente, si quieres hacerlo en esta vida, hay que hacerlo en esta vida”

Katya Echazarreta