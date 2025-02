Karla Sofía Gascón de 52 años de edad, protagonista de Emilia Pérez, aseguró en entrevista que “Yo no soy feliz nunca”; ahora aseguran que es tóxica.

Una vez más Karla Sofía Gascón actriz de Emilia Pérez, da de qué hablar después de dar una entrevista a Podium Podcast , en donde sus declaraciones han dado de qué hablar.

Pues en esta ocasión la personalidad de Karla Sofía Gascón en esta entrevista, ha sido tachada de tóxica.

Aunque Karla Sofía Gascón decidió guardar silencio por el tiempo que dura la candidatura de Emilia Pérez en esta temporada de premios, eso no ha evitado que vuelva a relucir en los medios.

Pues en esta ocasión se ha hecho viral una vieja entrevista de Karla Sofía Gascón para Podium Podcast, en donde compartió sus opiniones y filosofía de vida.

Y es precisamente aquí en donde Karla Sofía Gascón aseguró que ella nunca ha sido feliz, lo cual ha hecho que muchos usuarios la califiquen de tener una personalidad tóxica.

En aquella entrevista, Karla Sofía Gascón reveló que no cree en la existencia de la felicidad y la calificó como un sentimiento falso, ya que era “la ausencia del dolor”.

“Yo no soy feliz nunca. Es que para mí la felicidad no existe, es como el frío, es la falta de calor. La felicidad para mí es la ausencia de sufrimiento en ciertos instantes, es mentira. El ser humano no es feliz. Su base es el sufrimiento, nacemos llorando, nos morimos jodidos, yo no he visto a nadie que se muera feliz y a gusto de decir ‘qué alegría, me muero’. Lo único que puedes sentir es alivio por el dolor y ni siquiera lo vas a sentir, cuando te mueres ni siquiera vas a sentir el dolor que tenías”

Karla Sofía Gascón