El actor Johnny Depp- de 62 años de edad- regresaría como Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, pero con una condición.

De nuevo el rumor sobre la vuelta de Johnny Depp como Jack Sparrow, ha crecido.

Esta es la condición para que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe

En una entrevista con Entertainment Weekly, el productor Jerry Bruckheimer- de 81 años de edad- señaló que Johnny Depp regresaría como Jack Sparrow.

De acuerdo con el ejecutivo de cine, Johnny Depp aparecería en Piratas del Caribe 6, solo si el actor estaba conforme el guión de la cinta:

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Se trata de lo que hay en la página, como todos sabemos…Todavía estamos trabajando en un guión. Queremos hacerla. Sólo tenemos que conseguir el guión adecuado. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos cerca." Jerry Bruckheimer, productor

Hasta el momento, no hay trato cerrado entre Johnny Depp y Disney, aunque Bruckeimer ha dejado ver que hay cierta esperanza.

Johnny Depp como Jack Sparrow (Disney)

El rumor de que Johnny Depp retomaría su rol como Jack Sparrow comenzó en 2024.

En ese momento, se reveló que tras la polémica y juicio que vivió el actor en 2002 con su exesposa Amber Heard- de 39 años de edad-Disney traería de vuelta a Johnny Depp.

A principios del 2025, se volvió a especular sobre la aparición de Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6.

Cabe recordar que la última película de Piratas del Caribe fue “La Venganza de Salazar” y desde 2019, se ha rumorado el estreno de una sexta cinta.

Por lo que las palabras de Jerry Bruckheimer han aumentado la expectativas para los fans de la franquicia.

Johnny Depp como Jack Sparrow (DISNEY)

Así volvería Johnny Depp como Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe

Respecto a cómo será el regreso de Johnny Depp en Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer lo tiene claro.

La nueva película de la saga sería un reinicio de la franquicia, sin embargo, contaría con una pequeña aparición de Jack Sparrow.

En cuanto al guión de Piratas del Caribe 6, se sabe que están trabajando en el libreto desde hace algunos años.

Al principio se reportó que Craig Mazin-de 54 años de edad- trabajaba en el guion aunque todo se suspendió por las huelgas de Hollywood en 2023.

En 2024, Jerry Bruckheimer anunció que Jeff Nathanson- de 59 años de edad- estaba escribiendo la historia.

Además indicó que el libreto tenía una tercer acto increíble, aunque solo debían de perfeccionar los dos primeros.