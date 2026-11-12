Durante la presentación de “Atrápelo quien pueda”, película que protagoniza junto a Natalia Téllez, Jaime Camil salió en defensa de los startalents ante la polémica por el doblaje en español de Wildwood.

Frente a micrófonos de Sale el Sol, Jaime Camil, de 53 años, tachó de injusto que las críticas caigan sobre los startalents cuando la responsabilidad del doblaje le corresponde en el estudio y la casa productora debido a que hay un proceso para la selección de voces.

“Definitivamente están culpando a los que no tienen ninguna responsabilidad, ninguna responsabilidad en esta ecuación, ninguna”, expresó. Jaime Camil

Explicó que antes de llegar al estreno, el director y el estudio deben revisar el trabajo, hacer observaciones y solicitar cambios si consideran que las interpretaciones no están funcionando.

“Antes de que pase todo esto, el director dirige, el director explica, el director dice si no está obteniendo lo que necesita; lo dice, habla al estudio si no está jalando. ‘Oye, ya hicimos cuatro o cinco escenas, escúchalos cómo van, porque no sé, siento que puede estar por acá o puede ir por allá’. O sea, hay mil, mil pasos”, señaló. Jaime Camil

Jaime Camil (Jaime Camil / Facebook)

Al ser cuestionado sobre la elección del casting, Camil no realizó comentarios, pero insistió en que el estudio y el director no hicieron lo que debían.

Incluso puso como ejemplo el doblaje que realizó para Coco, la producción de Pixar, en la que dio voz al papá de Miguel en la versión original en inglés.

“Cuando hice Coco para Estados Unidos, la cosa cambia: en la versión original no hay animación; grabé con Lee y Adrián, sin nada, solo vas grabando y luego la animación se acomoda a ti. Ya es más complicado cuando la película está lista, y aquí con el stop motion tiene que estar todo, así que sí es un reto”, explicó. Jaime Camil

Jaime Camil expresa su admiración por actores de doblaje mexicanos

Jaime Camil aprovechó las cámaras para echarle flores a actores del doblaje mexicanos, a quienes considera unos artistas de primer nivel.

“La calidad de los actores que llevan toda la vida doblando en México es increíble, de verdad, ¡maravillosa!” Jaime Camil

Aunque no mencionó específicamente a Natalia Téllez, de 40 años, el actor sí se refirió a su compañera como una actriz talentosa cuya participación en la serie “Las azules”, lo impactó.

“Natalia es maravillosa actriz, increíble actriz, yo la quiero muchísimo, es maravillosa. ¿La han visto en Las Azules? Qué bárbaro, qué serie”, concluyó. Jaime Camil