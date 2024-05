¿Inmaculada da miedo? La nueva película de terror ya tiene calificación en Rotten Tomatoes.

El próximo 30 de mayo llega a salas de cine de México la cinta Inmaculada, protagonizada por Sydney Sweeney, de 26 años de edad.

En este nuevo proyecto cinematográfico, la actriz de Euphoria vuelve al género de terror encarnando a Cecilia, una mujer devota que entra a un ilustre convento italiano.

Sin embargo, Cecilia se dará cuenta que dicho recinto religioso esconde tétricos secretos.

La historia de Inmaculada ya cuenta con algunos comentarios y puntuaciones en sitios especializados como Rotten Tomatoes.

Por ello, acá te decimos cómo está recibiendo la crítica a la nueva película de Sydney Sweeney en caso de que te preguntes si vale la pena.

Inmaculada (Black Bear Productions)

Esta es la calificación en Rotten Tomatoes de la nueva película de terror Inmaculada

En el sitio de Rotten Tomatoes, Inmaculada cuenta una aprobación de apenas el 71% por parte de la crítica.

Mientras que de parte de la audiencia, esta nueva película de terror fue calificada con un 60% en Rotten Tomatoes.

Con estas calificaciones que no son tan altas, Inmaculada supera a la desastrosa Madame Web que también protagoniza Sydney Sweeney.

Aunque no le gana a Anyone But You, comedia romántica que la actriz estrenó en 2023.

Inmaculada en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Da miedo La nueva película de terror Inmaculada? Esto dice la crítica

Si te preguntas si da miedo Inmaculada; te decimos lo que dice la crítica de esta nueva película de terror.

Cabe mencionar que las opiniones de Inmaculada destacan la gran actuación de Sydney Sweeney, así como algunas de las espeluznantes y absorbentes escenas que tiene la cinta con un sorprendente final.

Por ejemplo, Chase Hutchinson de The Wrap menciona que la actriz de Euphoria es “una revelación magnifica” en su papel de Cecilia, convirtiéndose en una gran scream queen en la pantalla grande.

En ese mismo tenor se encuentran los comentarios de Manohla Dargis de The New York Times, quien habla de un personaje valiente en Inmaculada.

La mayoría de críticos coinciden que Inmaculada es una película intensa, claustrofóbica que pese a todos sus aciertos pudo haber arriesgado aún más en su estructura narrativa.