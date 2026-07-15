El primer tráiler de I Play Rocky, la película biográfica sobre Sylvester Stallone, ya fue lanzado y ha generado gran expectativa.

Protagonizada por Anthony Ippolito, la cinta se estrenará el 20 de noviembre de 2026 y narra la determinación del actor por interpretar al icónico personaje de Rocky Balboa, en la historia que él mismo escribió.

El filme muestra los obstáculos que enfrentó Sylvester Stallone para llevar su guion a la pantalla grande, convirtiéndose en un retrato de perseverancia y pasión por el cine.

¿De qué trata I Play Rocky, la película sobre Sylvester Stallone?

Según la sinopsis oficial I Play Rocky, la película sobre Sylvester Stallone trata sobre:

“La película cuenta la verdadera historia de Sylvester Stallone y su inquebrantable creencia de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, estaba destinado a ser Rocky Balboa”. Amazon MGM Studios

Pues la cinta se centra en la inquebrantable convicción de Sylvester Stallone de interpretar a Rocky, en la historia que él mismo escribió sobre el icónico personaje del boxeador.

Reparto de I Play Rocky, la película sobre Sylvester Stallone

I Play Rocky, la película sobre Sylvester Stallone cuenta con las actuación en su reparto de: