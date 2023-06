Un nuevo tráiler de Five Nights at Freddy’s se ha lanzado, en donde algunos de los usuarios han notado ciertas similitudes con The Last of Us; ¿cuándo se estrena la película?

Un nuevo tráiler de la tan esperada película Five Nights at Freddy’s, inspirada en la saga de videojuegos de terror, por fin ha llegado.

Five Nights at Freddy’s es una nueva adaptación de los videojuegos -tal y como ocurrió con The Last of Us o Super Mario Bros.-, protagonizada por Josh Hutcherson -30 años-.

En este nuevo trailer de Five Nights at Freddy’s, nos revela a los personajes principales: los animatrónicos.

Un detalle especial es que los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s no están hechos con CG I, sino a mano, lo cual alzará el realismo en esta nueva película tal y como en The Last of Us.

Aunque con los adelantos, algunos usuarios aseguran que les dio una semejanza a The Last of Us; aunque esto podría ser un punto a favor considerando que fue una de las series más aclamadas de HBO.

Five Nights at Freddy’s es una adaptación del primer videojuego pero esta será la trama de la película

El nuevo adelanto de la película Five Nights at Freddy’s, ha revelado lo que tantos fans querían ver: los animatrónicos de Freddy’s y ya hay quien encontró similitud con The Last of Us.

Y es que tal y como se ha presentado, la película de Five Nights at Freddy’s será una adaptación directa del primer videojuego lanzado en 2014, un año después que The Last of Us.

En ese primer videojuego de Five Nights at Freddy’s, había que mantener vigiladas las cámaras y sobrevivir hasta las 6 de la mañana, evitando que los animatrónicos entraran a la habitación.

En la adaptación para la nueva película de Five Nights at Freddy’s, se revela que en la década de los 80, varios niños desaparecieron y aparentemente sus fantasmas están en los animatrónicos.

La hija del vigilante (Josh Hutcherson), será el nuevo blanco de los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s y él junto con una oficial de policía, deberán evitarlo.

Una trama que suena muy parecida a lo que se presentó en la serie de The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal -48 años- y Bella Ramsey -19 años-.

Five Nights at Freddy’s revela un nuevo tráiler ( Blumhouse Productions / Universal Pictures )

¿Cuándo se estrena la película de Five Nights at Freddy’s?

Se ha lanzado el último tráiler de la nueva película de Five Nights at Freddy’s, y en redes sociales los fans ya esperan con ansias verla.

Si bien la esencia de Five Nights at Freddy’s en los videojuegos principalmente son de terror, se espera que la cinta sea algo satírica .

Se espera que la nueva película de Five Nights at Freddy ‘s, llegue a los cines en Estados Unidos el próximo 27 de octubre del 2023.

Si bien aún no se ha dicho si el estreno de Five Nights at Freddy’s en México será simultáneo, se espera que sea por las mismas fechas que en Estados Unidos.