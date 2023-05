De manera sorpresiva, Universal estrenó el primer teaser tráiler de Five Nights at Freddy’s, película inspirada en el videojuego homónimo de PC.

Este pequeño tráiler de Five Nights at Freddy’s muestra un poco de la historia y ambientación, que toma bastante de los juegos, aunque se le da un giro interesante.

La película se centrará en un “velador” que llega al restaurante abandonado de Freddy Fazbear’s Pizza, el cual fuera un éxito en décadas pasadas.

Sin embargo, su trabajo no será nada fácil cuando descubre que los animatrónicos cobran vida en la noche, convirtiéndose en máquinas asesinas.

¿Cuándo se estrenará Five Nights at Freddy’s?

Otra cosa que nos deja ver este teaser tráiler es la fecha de estreno Five Nights at Freddy’s.

Como era de esperarse, la película de Five Nights at Freddy’s estará lista para la temporada de Halloween de este 2023.

Se podrá ver a partir del 27 de octubre, tanto en cines como en la plataforma de streaming Peacock de Universal, en los países donde esté disponible.

De momento no hay más detalles; pero los fans esperan que haya más información en las próximas semanas, tomando en cuenta lo popular que era el videojuego hace unos años.

Five Nights At Freddy's (Universal)

¿Five Nights at Freddy’s se estrenará en México?

Aunque Five Nights at Freddy’s es una película de Universal, se trata de un producto de menor categoría, recordemos que está pensada para llegar a streaming en su día de estreno.

Por ello muchos fans en México se preguntan si la película de Five Nights at Freddy’s se podría estrenar en nuestro país, tomando en cuenta que aquí no hay Peacock.

Hay dos opciones; la primera es la llegada a cine, pues es una producción de Blumhouse, estudio que ya ha estrenado con éxito en el país, su más reciente producción fue M3GAN.

La otra es que Universal haga alianza con algún servicio de streaming para el estreno en plataformas; probablemente con HBO Max o Primer Video.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización.