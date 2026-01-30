Luego de muchos cambios y problemas en la producción, por fin se anunció oficialmente Fast & Furious Forever, la última película de la saga protagonizada por Vin Diesel.

Tanto Universal, como el propio Vin Diesel, dieron a conocer la fecha de estreno de Fast & Furious Forever, la cual todavía tardará un poco en llegar a salas de cine.

Fecha de estreno de Fast & Furious Forever

De acuerdo con Universal y Vin Diesel, Fast & Furious Forever se estrenará en salas de cine el próximo 17 de marzo de 2028.

Es decir, falta más de dos años para ver el final de las aventura de Dominic Toretto en Fast & Furious Forever, con todo lo que eso implica para la franquicia.

Algo curioso es que supuestamente el filme estaba en producción desde 2024, con Vin Diesel compartiendo imágenes de la supuestas locaciones, así como arte conceptual.

Sin embargo, el filme habría encontrado obstáculos de parte de Universal, quien ya no está muy contenta con las locuras y presupuesto elevado de esta franquicia.

Por lo que habría detenido la producción hasta llegar a un nuevo acuerdo con el también productor, sobre el rumbo y costo de la última entrega de la saga.

Rápidos y Furiosos (Rápidos y Furiosos)

¿De qué tratará Fast & Furious Forever?

Hasta el momento no hay detalles de la trama de Fast & Furious Forever; pero se ha mencionado que sería un regreso a las raíces de la franquicia.

Fast & Furious Forever se olvidaría de las acrobacias imposibles, explosiones y agentes secretos, en favor de una historia sobre el mundo de las carreras callejeras.

Algo que preocupa un poco a los fans, pues la última entrega quedó en continuación, con Toretto atrapado con su hijo en el derrumbe de una presa.

Además de dejar abierta otras cosas, como la supuesta muerte del equipo de Toretto, el regreso de The Rock, y el personaje de Gal Gadot apareciendo en la Antártida en un submarino.

Dado que se quiere una película más contenida y menos “explosiva”, no se sabe cómo se explicará este cambio en la trama de un filme a otro.