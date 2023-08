Es probable que no haya una película con peor publicidad en estos momentos que el live action de Blanca Nieves, pues da la impresión que a nadie le agrada.

No sólo hablamos de fans ocasionales ni de aquellos que están hartos de los remakes, como el live action de Blanca Nieves.

Ahora ha sido David Hand, el hijo del director de la película original y que también tuvo contacto con Walt Disney, el que manifestó su desacuerdo con la producción.

En una entrevista para The Telegraph, calificó de patetica y que hace que su padre y Walt Disney se revuelquen en sus tumbas.

Pero el hijo de David Hand no se detuvo con está declaración, pues señaló que el live action de Blanca Nieves está destruyendo algo hermoso.

Considera que Disney no debería de reescribir las cosas clásicas, como está sucediendo con el live action de Blanca Nieves.

En su interpretación debería de hacer otras cosas, crear personajes nuevos o si van a hacer remakes, respetar todo el legado de esta.

Pues al momento de intervenirlo, se crea un concepto diferente con el cual no puede estar de acuerdo y considera que su padre y Walt Disney tampoco lo estarían.

Quiero decir, es un concepto completamente diferente, estoy totalmente en desacuerdo con él y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo con él.

No deberían usar un clásico y reescribirlo a su propia manera. Escoge otra cosa y crea nuevos personajes. Si quieres has esto (refiriéndose a los remakes live action), pero no destruyas o intentes destruir algo que es una pieza clásica hermosa.