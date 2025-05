Paris Hilton -de 44 años de edad- aclaró que la fan a la que besó el vientre, sí estaba embarazada, pese a rumores y cientos de memes.

En entrevista con medios mexicanos, Paris Hilton reveló que todo lo que inventaron en redes sociales fue falso, ya que la mujer sí estaba esperando un bebé.

Paris Hilton sí beso el vientre de una fan embarazada

Paris Hilton confirmó que la mujer a la que besó en el vientre durante su visita a México en 2018, sí estaba embarazada.

“Ella me dijo que estaba esperando a un bebé, y me dijo ‘voy a tener a un bebé, y me pidió que le besará la pancita’”, comentó Paris Hilton.

Paris Hilton besa a fan embarazada (Especial)

En entrevista con Ventaneando, Paris Hilton aclaró que todo lo difundido en redes sociales fue falso y criticó a los que inventaron chismes.

“La gente siempre inventa historias y yo la recuerdo muy bien”, aseguró Paris Hilton al recordar que la mujer le dijo que estaba embarazada.

Y es que, en diferentes partes del mundo, se compartió la foto de Paris Hilton besando el estómago de una mujer y muchos tacharon a la empresaria de haberse confundido.

Internautas aseguran que Paris Hilton solo besó el vientre de una persona con estómago normal, más no de embarazada.

Paris Hilton y la peculiar anécdota de besar la “panza normal” de una fan

Paris Hilton visitó México en 2018, tras el terremoto que acabó con el patrimonio y la vida de muchos mexicanos.

La modelo llegó a las colonias de Xochimilco con toda la intención de donar dinero para reconstruir 9 casas.

Mientras las labores se llevaban a cabo, Paris Hilton tuvo la oportunidad de convivir con las personas que recibirían la donación.

Por lo que al ver a una de las mujeres presentes, se inclinó y le dio un tierno beso a la barriga de una fan.

Los testigos se sorprendieron con la acción de Paris Hilton y solo se limitaron a tomar la fotografía, misma que se volvió viral en redes sociales e inspiró memes y burlas.