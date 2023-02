Sony presentó el primer tráiler de su nueva película de terror, El exorcista del Papa, protagonizada por Rusell Crowe y que mostrará lo sucedido en uno de los casos del padre Gabriele Amorth.

Por lo que podemos ver en el tráiler, El exorcista del Papa presentará un enfrentamiento directo entre el sacerdote Gabriele Amorth y un demonio de origen desconocido.

Al parecer, el Vaticano ya habría tenido problemas con el mencionado ente; sin embargo decidieron ocultar toda la información al respecto.

Ahora Gabriele Amorth tendrá que lidiar con este asunto pendiente; aunque todo indica que existen una extraña relación entre el padre y este ser del inframundo.

El exorcista del Papa se inspira en casos reales

Si bien hay mucho de ficción y dramatización en el tráiler de El exorcista del Papa, los responsables han señalado que la película toma como referencia los casos reales del padre Gabriele Amorth.

Los guionistas de El exorcista del Papa, Chester Hastings, R. Dean McCreary y Evan Spiliotopoulos, tomaron como referencia dos textos del conocido personaje.

Estamos hablando de An Exorcist Tells His Story y An Exorcist: More Stories, donde el padre Gabriele Amorth describía a detalle sus casos en los diferentes exorcismos que participó a lo largo de su vida.

De hecho, en el tráiler se deja en claro que la película tiene esa base; aunque se le hicieron algunos arreglos para el lenguaje cinematográfico.

El Exorcista del Papa (Sony)

¿Quién fue Gabriele Amorth? Protagonista de El exorcista del Papa

Gabriele Amorth, interpretado en El exorcista del Papa por Russell Crowe, fue un sacerdote que fungió como el exorcista principal del Vaticano durante los 90′s e inicios del Siglo XXI.

Según el propio Gabriele Amorth, participó en más de 100 mil exorcismos durante toda su vida, realizándolos a todo tipo de personas en distintos lugares del planeta.

Más allá de su figura en El exorcista del Papa, Gabriele Amorth fue un personaje bastante polémico, tanto para la iglesia como para personas ajenas a la misma.

Llegó a afirmar que Hitler y Stalin pudieron haber sido influenciados por demonios, criticó los libros de Harry Potter por su vínculo a la magia; y antes hacer un exorcismos consultaba fuentes científicas.

De hecho, señaló que en gran parte de los exorcismos que practicó, la gente en realidad tenía algún trastorno mental y no una posesión demoníaca.

El Exorcista del Papa (Sony)

Con información de Sony.