El Día D: Bajo Presión, la nueva película de Universal y Brendan Fraser, ya se puede ver en cines de México; ahora la duda es si tiene alguna escena post créditos.

En SDPnoticias ya pudimos ver El Día D: Bajo Presión, así que te diremos si te tienes que quedar después del final de la historia o te puedes ir sin ningún problema.

El Día D: Bajo Presión (Universal)

¿El Día D: Bajo Presión tiene escenas postcréditos?

Como ya imaginarás, El Día D: Bajo Presión no tiene escenas postcréditos, por lo que te puedes ir de la sala una vez termine el corte principal de la película.

Además, la cinta tampoco tiene una secuencia de créditos interesante, es solo la tradicional pantalla en negro con las letras en blanco y los nombres de los responsables.

Así que si no te interesa saber quién está detrás del filme, te puede retirar; más si tomamos en cuenta que es una película corta, apenas de 1 hora y 40 minutos.

Por lo que no sentirás la necesidad de quedarte más tiempo luego de ver el desenlace de la misma, que en sí mismo es un spoiler si conoces tal episodio de la guerra.

El Día D: Bajo Presión (Universal)

¿Por qué El Día D: Bajo Presión no tiene escenas postcréditos?

El Día D: Bajo Presión no tiene escenas post créditos por la misma naturaleza de la película, pues se trata de un drama histórico que no se presta a esta clase de prácticas.

El tono serio y más contemplativo hace que las secuencias extra no encajen, por ello El Día D: Bajo Presión no tiene ninguna escena adicional.

Además, hay que tomar en cuenta que actualmente son solo los blockbusters los que hacen uso de las escenas postcréditos, y ya ni siquiera son todos.

Esto debido a que en el pasado muchas de esas escenas jamás tuvieron una repercusión real en las franquicias, de ahí que poco a poco se haya limitado su uso.