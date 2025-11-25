Tras el éxito en taquilla de las películas de Wicked, para la productora de cine, Universal hay más sobre este mundo mágico por lo que ya tendría un ambicioso plan para expandir la historia de la Tierra de Oz.

Luego de que en entrevistas para Vulture, el director de marketing de Universal, Michael Moses apuntó que buscan cómo tener más de Wicked para los fans.

“Debido al éxito de Wicked, pero también a la fanship, casi tenemos la responsabilidad de averiguar cómo podemos continuar en este universo”. Michael Moses

Por lo que los ejecutivos de Universal están conscientes de que Wicked tiene miras de una franquicia al está resonando con los fans en un nivel “inusualmente profundo”.

Con ello, Universal ya tendría un plan ambicioso para expandir el mundo de Wicked que abarcaría posibles spin-offs cinematográficos, series de televisión y atracciones en parques temáticos.

Wicked por Siempre (Universal)

Wicked no solo sería expandido por Universal, en teatro llegaría una secuela

Sin duda, el teatro fue quien llevó primero al éxito a Wicked y luego a la pantalla grande el cine por parte de las adaptaciones de Universal.

Por lo que los planes de expandir Wicked no serían exclusivos de Universal, pues tras el estreno de la segunda película el compositor y letrista original del musical de Broadway, Stephen Schwartz ya también tiene ideas.

Luego de que Stephen Schwartz revelará que él y el ganador del Tony, Winnie Holzman y quien es coguionista de ambas películas “ están trabajando ahora mismo en ideas que no son una secuela de Wicked” , sin embargo, si de esta misma historia.

“Creo que la historia de Glinda y Elphaba parece completa, pero hay otros aspectos que podrían explorarse… Gregory Maguire, el novelista malvado original, tiene varios libros, por ejemplo. Pero hay otra idea que Winnie y yo estamos discutiendo: no una secuela, sino una adjunta. Déjame decirlo de esa manera”. Stephen Schwartz