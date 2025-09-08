Paramount presentó el tráiler de Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, una película especial dedicada a la conocida exploradora de Nickelodeon.

En esta ocasión, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas llegará a cines de todo el mundo para celebrar el 25 aniversario del personaje.

¿Cómo es el tráiler de Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas?

El tráiler de Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas nos presenta a grandes rasgos lo que es la trama de esta película especial de la franquicia.

En Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, la exploradora y su fiel amigo Botas se convierten en sirenas, luego de tocar un instrumento musical mágico.

¡Sumérgete en esta nueva y supernadadora experiencia en cines! DORA: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas llega a la pantalla grande este 9 de octubre. ¡Lleva a toda tu familia!#DoraEnCines. pic.twitter.com/PLyuA3sLG3 — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) September 8, 2025

En el océano se encontrarán a una nueva amiga, la sirena Marisol, junto a su compañera, la delfín Rosa, con quienes emprenderán una aventura.

Además, la película tendrá un “episodio especial” que no tendrá nada que ver con las sirenas, donde Dora y Botas irán en busca del pastel de cumpleaños de la niña.

Hay que mencionar que esta es la primera película animada basada en Dora que se libera en cines de todo el mundo, antes de esto solo teníamos el filme live action.

Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas (Paramount)

¿Cuándo se estrena Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas?

De acuerdo con el tráiler, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas se estrenará en cines de todo el mundo el 9 de octubre de 2025.

No se sabe si Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas tendrá un recorrido tradicional en salas de cine; es decir, de varias semanas.

O bien, sea algo limitado con la película en cartelera por un fin de semana o dos a lo mucho.

Estaremos al pendiente de cualquier información al respecto de la nueva película animada de Dora.